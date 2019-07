Remata Administración Fiscal Rolex en $1,200

La Administración Fiscal General del Estado (AFG) remató un Rolex en mil 200 pesos, cuando el valor de uno nuevo no es menor a los 130 mil pesos y los usados no cuestan menos de diez mil pesos, incluso los “clones” alcanzan los tres mil pesos.En la página de remates de la AFG aparece un solo artículo subastado en el rubro de joyas y relojes durante lo que va del 2019, resaltando que se trata de un reloj para caballero marca Rolex metálico, en color amarillo, que además especifica, está en “regulares condiciones”.Dicho objeto le fue embargado a un ciudadano de Torreón por no pagar impuestos y el pasado 19 de julio se puso a remate por parte de la Ejecución Fiscal del Estado, abriendo la puja con 800 pesos, sin embargo, lo curioso es el monto tan bajo en el avalúo del objeto.De acuerdo con la página, el reloj que presupone es original, pues no se especifica lo contrario, fue valuado en mil 200 pesos, que es la cantidad mayor que un interesado puede ofrecer, ya que la subasta especifica “para tener mayores posibilidades de adquirirlo, podrán ofrecer una postura por el valor de avalúo”; se entiende que fue rematado en esa cantidad.Lo extraño es que ese tipo de relojes de lujo, se venden a más de cuatrocientos mil pesos y los más sencillos en 6 mil 800 dólares, es decir unos 132 mil pesos, de acuerdo a la página oficial de la marca. Pero en otros sitios de venta de segunda mano se ofrecen en 40 mil pesos y los que son copias, en no menos de 3 mil pesos.