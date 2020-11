Rematan ante crisis mercancía y bienes en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila / Saúl Garza / Monserrat Rodarte-. Como consecuencia de la crisis económica derivada del confinamiento por la pandemia del Covid-19,



Varios sectores se han visto en la necesidad de ofertar su mercancía, como los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, o como en el caso de propietarios de cabañas que se ubican en la sierra.









Remate de vestidos



Los comerciantes en el primer cuadro de la ciudad rematan su mercancía con descuentos de hasta 88% en vestidos de quinceaños y bodas.



Tal es el caso de una boutique que aprovechó la pandemia para realizar una ingeniosa estrategia publicitaria y rematar su mercancía con casi 90% de descuento.



Vestidos que alcanzan precios de hasta 25 mil pesos en el mercado, son rematados hasta en mil pesos, con la finalidad de agilizar las ventas, mover la economía y no ser parte de la estadística de comercios que han quebrado por la crisis económica durante la pandemia por Covid-19.







Descuentos al por mayor



De igual forma, en reconocidas boutiques, se aprecia propaganda que oferta sus vestidos de gala hasta con 70% de descuento; zapaterías promocionando calzado con descuentos de 60%, e incluso los cubrebocas lavables, el artículo más vendido durante esta pandemia, se vende hasta en 10 pesos la pieza.







Cabañas en apuros



Con la poca afluencia que actualmente se registra en el municipio de Arteaga y sus alrededores, propietarios de cabañas que se sitúan en la sierra se han visto en grandes apuros, al no tener a quién ofertar su inmueble.



Según informaron habitantes de San Antonio de las Alazanas, la mayoría, ante la poca afluencia, simplemente deciden visitar las cabañas, para asegurarse de que todo esté en orden, se quedan unas cuantas horas o en ocasiones el fin de semana y luego se van.



“Ya tienen mucho que no están viniendo, vienen nada más los dueños, el señor y la señora y dan una checada a sus cabañas y se van”, comentó una de las habitantes del ejido.



Y mientras unas están en total abandono, otras, al ser solicitadas por la ubicación, aumentaron su precio, pues de ofertar el inmueble anteriormente a precios de mil 200 o mil 500, ahora se pueden encontrar en 2 mil pesos, lo que también ha causado estragos en los visitantes.



“Pues más o menos está subiendo la gente, pero se ve más en sábado y domingo”.



Con altas o bajas, al menos la mayoría de los propietarios esperan que sigan percibiendo algunos ingresos, agregó.