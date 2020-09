Remmy Fuantos, un grande víctima del coronavirus

Escuchar Nota

No había comida que no le gustara, Remmy tenía un excelente diente y una gran pasión por el futbol americano, el cual practicó desde los primeros años de su vida yRemmy Fuantos Solís era tackler en el equipo de los Gorillaz, pero desde los 5 años practicó el futbol americano, actividad que compaginaba con su trabajo en Telmex y como padre de familia.“Remmy empezó jugando con el club Bóxer como corredor, su afición fue el americano al 100%,”, compartió su hermano Caled Fuantos.“Remmy fue un excelente amigo dentro y fuera del emparrillado, un excelente padre y jugador, hermano y amigo’”, escribieron desde la pagina oficial de Gorillaz Football.“Todos los que lo conocieron te pueden decir que era una persona súper alegre, todo el tiempo bromeaba con nosotros,”, comentó su hermano Caled.Remmy trabajaba como diseñador de proyectos en la empresa Telmex, y se dedicaba a planear el cableado en nuevas colonias y fraccionamientos de la ciudad.El jugador de americano estaba divorciado de su esposa, con quien tenía una hija de 7 años, Hanna Solagne Fuantos, quien era lo más preciado en su vida según narra su hermano Caled, a quienDe acuerdo con la familia,de que el jugador presentara los primeros síntomas del virus.“El doctor no descartó que por medio de su hija se transmitió el virus porque un mes antes mi excuñada estaba enferma de Covid, porque”, compartió Caled Fuantos.Al momento de contraer el virus, Remmy se medicaba unas pastillas para adelgazar debido a que padecía obesidad a pesar de practicar deporte, y estas“Le echamos la culpa a unas pastillas que él estaba tomando para adelgazar, esas pastillas le ocultaron la enfermedad,”, dijo Caled., principalmente sus hermanos Caled y Walter, así como su madre, Juana Solís Ávila.“Nos estuvo ocultando muchas veces que se sentía mal, nos decía que no pasaba nada, hasta que empezó a batallar mucho para respirar, fue cuando tratamos de buscar la ayuda como paciente de Covid”, compartió su hermano.Al momento de ser internado en la Clínica 1 del Seguro Social el viernes 21 de agosto,“En tres o cuatro horas se desarrolló la enfermedad rápidamente, platiqué con él horas antes de que muriera y lo vi regularmente bien, pero los médicos están contra una enfermedad que no conocen y están sumamente preocupados”, dijo su hermano Caled.El virus le arrebató la vida al jugador en tan solo un día y horas, puesAl momento de su muerte,y había planes por cumplir, como ver a su hija Hanna crecer, comprarse una casa y conseguir un nuevo trabajo, compartir con sus hermanos unas vacaciones y seguir jugando americano.“Teníamos planes juntos, teníamos vacaciones para el próximo año, teníamos opciones para ir en avión o rentando una camioneta, teníamos todo programado, pero no se pudo”, compartió melancólico su hermano.Tras su muerte,, quien hizo familia en las canchas de americano.“No teníamos ni idea de cuánta gente lo quería, la muerte llega como siempre en un mal momento, él tenía muchos planes, tener su casa propia, quería buscar otra oportunidad de trabajo”, concluyó su hermano.