Remonta América un 2-0 y termina ganando 3-2

Revive las mejores acciones de este entretenido encuentro.#Guard1anes2020 #LigaBBVAMX pic.twitter.com/p4glgDmZ1D — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 9, 2020

Cuando América defiende da risa, pero cuando ataca es una máquina que no tiene piedad.Hoy volvió a repetir la formula, pero se las arregló para escapar con un triunfo por 3-2 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.En el actual semestre, las Águilas ya recibieron 14 goles, solo dejaron una vez su portería en cero y su zaga cada vez luce peor, pero para fortuna de Miguel Herrera y los seguidores azulcremas, los de Coapa tienen al ataque más temible, el que ya marcó 20 goles y rindió a La Franja en 45 minutos.de inicio, pero no sirvió de nada ante la presión poblana.El más nervioso de la zaga fue el canterano Ramón Juárez quien, al 17', perdió la marca de Amaury Escoto en un tiro de esquina y el enfranjado no falló su cabezazo para el 1-0.y hasta se quedó perpleja cuando Bernardo Cuesta marcó el segundo tanto (29') con un balazo desde fuera del área.El gol hizo reaccionar a Miguel Herrera, quien convirtió la línea de cinco defensores a una de cuatro y al 36' relevó a Sebastián Córdova y Jesús López para darle ingreso a Leonardo Suárez y Nicolás Benedetti.Entre el hambre del América y el miedo de Puebla se gestó otra remontada épica.. Cinco minutos más tarde, la zaga poblana perdió la marca de Henry Martín en un tiro de esquina y éste empató 2-2 con un cabezazo.Ya al 65', Federico Viñas ganó un rebote en medio campo y se enfiló al área rival para poner el tercero con un disparo cruzado., el América despertó y se devoró a su rival.Las Águilas tienen 19 puntos y despertarán como líderes.