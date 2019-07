Remueven del Coneval a Gonzalo Hernández, tras reclamo por recortes

Gonzalo Hernández Licona fue removido del cargo del secretario de Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuatro días después de que en una columna señalara las afectaciones a esa institución por los recortes de presupuesto del gobierno federal. Lo sustituirá en el cargo José Nabor Cruz.El pasado 18 de julio, en el texto “Por una austeridad mejor implementada: CONEVAL”, publicado en Animal Político, Hernández Licona expuso que los recortes adicionales que las secretarías de Bienestar y Hacienda han pedido al Coneval implicarían que la institución prácticamente dejara de funcionar en las próximas semanas, al no tener el personal suficiente.“Durante este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto. En el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) está pasando algo similar”, señaló Hernández Licona.“La austeridad es importante para un servicio público que se había excedido desde hace varios años. Los excedentes petroleros financiaron el gasto corriente en las últimas décadas; una parte fue para engrosar la burocracia. Había que corregir. Pero hay que hacerlo con cuidado.Durante este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto. En el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) está pasando algo similar”, agregó.El Coneval es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, “con autonomía y capacidad técnica”, que tiene como objetivo generar información objetiva sobre la situación de la política social, y hacer la medición de la pobreza en México.El estatuto orgánico del Coneval establece que su Secretario Ejecutivo será nombrado en términos de lo previsto por el artículo 21 de la Ley de las Entidades; este artículo 21, a su vez, dice que el Director General de un organismo como el Coneval “será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno”.