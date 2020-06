Renace interés en estado de empresas extranjeras

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Si por su logística y su expertiz en la industria automotriz y metalmecánica Coahuila ya era muy atractivo para la inversión extranjera, ahora la pandemia y el nuevo T-MEC, por las reglas de origen, se han conjugado para que empresas de Asia y otros continentes volteen a nuestro país para instalar su producción, y en este punto nuestro estado lleva una gran ventaja por su logística y otros atractivos.



Así lo expuso en entrevista para Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, el presidente de Parques Industriales Amistad, Marco Ramón Aguirre, quien señaló: “Estamos trabajando con 4 o 5 empresas que por la situación del Covid 19 pusieron en pausa sus proyectos en marzo, pero una de ellas ya concretó su inversión en mayo con la ampliación de su edificio en la frontera.



“Las demás ya reactivaron sus proyectos para la zona de Saltillo-Ramos Arizpe y actualmente se está trabajando con ellos afinando detalles; creemos que todas estas inversiones se concretarán antes de diciembre”, agregó y resaltó que los países que siguen con mucho interés a Coahuila son Estados Unidos, China, Alemania, Canadá y Polonia.



“Polonia ha tomado un gran interés en la región debido a la inversión de Ikano. Se sigue trabajando con proveedores, junto con el Gobierno del Estado, para ofrecerles apoyo para su instalación, esperando que en el corto plazo se logren concretar algunas de estas inversiones, lo que fortalecería este segmento de fabricación de muebles”, abundó.



Sobre cómo será la promoción industrial de Coahuila en la etapa de postCovid, el empresario dijo: “Creemos que la promoción industrial después del Covid 19 será más virtual que presencial, al menos por los próximos 6-12 meses, y una vez que se tenga la vacuna se volvería a la normalidad.



“Estamos trabajando con la Secretaría de Fomento Económico del Estado para llevar a cabo varios webinars de promoción industrial (seminarios virtuales de promoción a la inversión), que se organizan entre Amistad, el Estado y embajadas, donde se espera que asistan entre 20 y 30 empresas con interés de invertir en México”, expresó Ramón Aguirre, quien adelantó que el primer webinar se llevaría a cabo a mediados de junio.



Expectativas positivas



Sobre si Coahuila regresará pronto al nivel previo al Covid-19, el presidente de Parques Industriales Amistad señaló que “en el corto plazo se podrán perder algunos empleos por reajustes de plantas que siguen preparando sus líneas de producción, pero creo que será temporal porque veo en el mediano plazo que Coahuila vuelva a los niveles de empleos del 2019. Lo comento porque he platicado con muchos clientes y prospectos que coinciden en que para poder enfrentar los nuevos retos de bajar costos de producción y de tener mayor cercanía con su consumidor en Estados Unidos, tendrán que mover su producción a América”.



Agregó que precisamente hace unos días un cliente, con quien están por cerrar una operación, comentó que esta pandemia vino a reacomodar las fichas en temas de cadenas de producción. Dijo que no es factible estar con gran parte de tu producción en China o Vietnam cuando tu consumidor número uno es Estados Unidos, porque lo que tienen que buscar es una plataforma que les dé ventaja logística, competitividad en mano de obra y un renovado tratado de libre comercio que les asegure que no se volverán a interrumpir sus cadenas de suministro con otra pandemia.



“Y ahí la respuesta es México, la respuesta es Coahuila, y en Parques Amistad vemos una nueva ola de inversiones y de nuevos empleos que iniciarán en el 2021”, expresó finalmente Marco Ramón Aguirre.