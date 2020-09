Renato salva al Atlas de perder ante Mazatlan

Escuchar Nota

Guadalajara.- Los Rojinegros del Atlas empataron 1-1 ante Mazatlán y llegaron a 10 puntos. De esta forma, Atlas, logró en una semana mantener una racha invicta al ganar el sábado pasado a Cruz Azul, empatar con Rayados, y hoy igualar a los de Sinaloa que también sumó 10 unidades.



De nuevo, los Rojinegros fueron los que tomaron la iniciativa en el juego pero a un ritmo semilento que parecía querer dormir a un rival que de por sí no tenía la intención de desgastarse en ir al ataque para no dejar espacios atrás.



Como siempre, Luciano Acosta era el mandón en el campo proyectando a sus compañeros al frente con su visión de campo. Al minuto 6 ya había provocado la primera ocasión de gol que se fue desviado por un defensa de Mazatlán. Después, Renato Ibarra en uno de los tantos servicios que intentó buscando a un receptor encontró la cabeza de Germán Conti, quien remató desviado.



Al 22´luego de mucho estudio, los de Sinaloa por fin decidieron atacar, Camilo Sanvezzo desbordó por izquierda, recortó a Martín Nervo, quien se fue de largo, y el brasileño cruzó su disparo que salió desviado.



Poco después, Acosta armó una pared con Jesús Isijara, quien le devolvió el balón con un centro muy fuerte y al que el 10 no alcanzó a llegar en su barrida.



Los Rojinegros eran superiores pero no eran contundentes, y el marcador no se movió en el primer tiempo.



La segunda parte inició intensa pero Atlas no tanto, y al 50´, Camilo Vargas tocó en corto al centro del campo para Lorenzo Reyes, quien le retrasó el balón para casi anotar autogol. En el tiro de esquina, Miguel Sansores anotó de cabeza para el 1-0.



Sin embargo, al 52´en un tiro libre directo, la defensa de Mazatlán rechazó fuera del área, donde Renato Ibarra disparó un derechazo para el 1-1.



Cuando se esperaba un partido de ida y vuelta, las acciones se congelaron y el marcador no se movió más.