Rendirse para sentirse bien el nuevo libro de Héctor de la Hoya

“Este libro más que un instructivo es un recordatorio. Es una forma de hablar contigo mismo y ser brutalmente honesto, como fue para mí escribirlo”, comentó Benshorts a Zócalo en entrevista. “En mi caso lo más difícil fueron las relaciones personales, porque cuando dejas un proyecto este no te llama a las tres de la mañana llorando. Por eso creo que finalizar las relaciones es un trabajo más difícil: enfrentarse uno mismo, luego a la otra persona y ser honestos en hablar, qué camino seguir... y si son distintos, terminar de la mejor manera”, agregó.

“Saber decir que no a muchas cosas, porque no es lo que quieres en realidad o porque no te hace feliz, está mal visto, porque pareciera que se le teme al compromiso con algo. Pero, realmente, el saber decir que no a esas cosas es lo que crea un compromiso contigo mismo, ya sea una persona, una carrera o un trabajo. Tenemos un compromiso con nosotros mismos y nos hemos dado cuenta de ello, por eso debemos saber que podemos terminar algo sin miedo a lo que van a decir lo demás”, explicó el cantante.

En su corta vida, Héctor de la Hoya (Monterrey, 1991) ha tenido muchas caídas: en el amor, la escuela y el trabajo. Todas ellas le han enseñado y lo han forzado a cambiar. La más importante, quizá, fue cuando dejó la carrera de Gastronomía yy donde cuenta, actualmente, con más de 2 millones 92 mil seguidores.Esa línea de vida, atravesada por el estrés que causan las dudas,(Planeta, 2020). Libro en el que por medio de experiencias personales enseña a decir “ya no puedo seguir aquí, así que voy a intentarle en otro lado, voy a cambiar de camino aunque duela”.Lo principal es saber que claudicar no es. Ya que como detalló su autor, vivir en una sociedad que define el éxito por cuánto dinero tengas, cuál auto manejes y cuántas carreras hayas finalizado, tener una idea de felicidad distinta, no es bien vista.El youtuber pertenece a una generación que ha puesto el bienestar personal ante cualquier otra cosa. La felicidad ya no es tener una casa con familia propia y un perro, sino ser libre para viajar o dedicarse tiempo a uno mismo. Así, tanto los millennials como los centennialls, han abanderado una frase: “aprender a soltar”, alejarte de lo que daña y abrazar lo que realmente se desea., mientras que en Twitter tiene más de 800 mil seguidores. Así, su trabajo como creador de contenido es una responsabilidad.