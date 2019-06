René Juárez no participará en elección interna del PRI

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, decidió hacerse “a un ladito” en la contienda por la dirigencia nacional de su partido y dijo que no respaldará a ninguno de los candidatos ni votará el día de la elección interna.“Que Dios los bendiga, que les vaya muy bien, que terminen muy bien, que el partido salga razonablemente unido, y quizás lo más importante en este momento que yo podría hacer como expresión es ‘dejen de hablar mal del PRI, ¡dejen de hablar mal del PRI!’, porque el partido como partido no se equivoca, no se ha equivocado, se han equivocado las personas, hombres y mujeres que no han estado a la altura de la confianza que el partido les dio”, puntualizó.Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el también ex presidente nacional del tricolor señaló que la decisión de no participar en modo alguno en la renovación de los órganos directivos de su partido tiene el propósito de mantener la unidad de la bancada.Recomendó a sus correligionarios que, “antes de pelear por el cascarón”, piensen en los principios, en las causas, en lo que le duele a la gente y en la propuesta que se quiere como partido hoy en la oposición.“¿Qué queremos para este país?, ¿cómo pensamos resolver sus problemas?, ¿cuál es nuestra posición ante el gobierno, ante los errores que comete casi a diario el gobierno?, más que estar pensando quién va a quedarse con el cascarón, y por eso, como no estoy de acuerdo, me hago a un ladito, no voy ni siquiera a ir a votar, para que quede claro”, indicó.— ¿Habrá PRI para rato? — se le interrogó. —Depende cómo se hagan las cosas: yo creo que si se hacen bien habrá para muchos años; si se hacen mal, no nos hagamos ilusiones — sentenció.Con información de Milenio