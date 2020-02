Renta Alcalde de Monterrey jet a las 4:00 horas para volver de Las Vegas

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Tras revelarse que desde el martes por la tarde estaba en Las Vegas, Adrián de la Garza rentó la madrugada de ayer un avión privado para acelerar su regreso a Monterrey.



Todo aparentemente para parecer que estaba en la ciudad, como alegó la noche del miércoles, cuando se le cuestionó vía telefónica por qué había viajado a Las Vegas en día y horario laborales en un avión Hawker 800 de su hermano, Filiberto de la Garza.



Esa noche, el Alcalde primero negó de manera contundente el viaje, pero después, cuando se le dijo que se tenía toda la información de su vuelo, cambió su versión, asegurando que sólo había ido a recoger a su hermano y que ese mismo martes regresó a Monterrey, pero sin comprobar que estaba en la Ciudad.



A pesar de estas declaraciones, el priista estuvo en Las Vegas hasta ayer por la mañana.



Reportes de aeronáutica muestran que De la Garza rentó ayer por la madrugada un Learjet 35, matrícula XA-ORO, con base en Toluca para que lo recogiera en Las Vegas y lo trasladara a Nuevo Laredo, servicio que habría costado unos 30 mil dólares, casi 600 mil pesos.



El avión, contratado a una empresa no identificada, salió a las 4:44 horas del Aeropuerto Adolfo López Mateos de Toluca, y llegó a Tucson a las 6:45 horas (7:45 horas en Monterrey), donde hizo escala y pasó aduana.



El Learjet despegó de Tucson una hora después y arribó a las 8:00 horas (10:00 horas de Monterrey) al Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas, donde recogió al Alcalde.



Ya con el priista a bordo, salió a las 8:49 horas (10:49 de Monterrey) de Las Vegas, y llegó a las 13:09 horas al Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, donde hizo aduana y de donde el funcionario se habría trasladado a Monterrey.



Ese Learjet fue el único avión de territorio mexicano que hizo vuelo a Las Vegas por la madrugada de ayer, en un horario no convencional.



La renta de este tipo de aeronave para un viaje de estas características tiene un costo aproximado de 3 mil 500 dólares por hora, coincidieron ayer expertos consultados.



El viaje habría representado un gasto de unos 30 mil dólares, considerando también impuestos, uso de facilidades, servicios aeroportuarios y cargos migratorios, entre otros.



El apresurado regreso tuvo lugar luego de que EL NORTE publicó ayer que De la Garza viajó la tarde del martes a Las Vegas en un avión de su hermano.



Ayer, el Alcalde no estuvo presente en una rueda de prensa a las 12:00 horas, que semanalmente él ha encabezado para dar a conocer el avance en sus programas de bacheo.



De la Garza apareció públicamente hasta alrededor de las 16:30 horas, cuando acudió a una brigada de la Secretaría de Desarrollo Social en la Colonia Hacienda Mitras, a la que no fueron convocados los medios de comunicación.



Ésta fue su primera aparición en alguna de las brigadas que desde hace meses realiza la dependencia.



Fue hasta las 17:17 horas cuando De la Garza llegó al Palacio Municipal de Monterrey, a bordo de su camioneta blindada y acompañado de sus escoltas.



En su oficina de Palacio se solicitó una entrevista, a lo que se negó a las 18:30 horas.



El área de Comunicación Social dijo que el Alcalde no atendería a EL NORTE porque ya había hablado el miércoles.



Tampoco se proporcionó el supuesto permiso que el miércoles el priista dijo tener para salir de viaje y que prometió mostrar.