Renta tu vehículo a través de Drizip y recibe ingresos extra

Saltillo, Coah-. Si bien la economía colaborativa ya nos ha acostumbrado a contratar servicios con personas comunes, y hemos abierto nuestras casas para hospedar extraños, en México no había una app para renta de autos entre particulares, o por lo menos no tan conocida.



Por lo que la startup chilena Drizip intentará llenar ese vacío. Otros emprendimientos lo habían intentado antes, como Tomatucar y Carengo, e incluso el unicornio mexicano Kavak tiene una vertical de negocio enfocada en la renta de autos.



El plan, según explica su creador y CEO Fridrik Grimsson, es registrar 3 mil vehículos en el primer semestre de este año.



El proceso te será familiar si has usado Airbnb o Uber: el dueño de un auto se registra en la plataforma para ofrecer su vehículo –no mayor a siete años de antigüedad o con más de 200 mil kilómetros– mientras que los interesados en alquilarlos registran también una cuenta con Drizip, con la única restricción de contar con 21 años cumplidos.