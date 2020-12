Monclovenses rentan aeronaves para ir de ‘shopping’; evaden cierre fronterizo con EU

Escuchar Nota

“Ya para este año no habrá vuelo, la gente de TAR habla de que para marzo, pero no es oficial, es lo que me han comentado”, expresó.

Ante la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre debido alpor la contingencia sanitaria del Covid-19,, a fin de visitar a familiares enfermos o hacer compras.Un promedio de tres a cuatro vuelos privados parten por semana delhacia la Unión Americana, informó el administrador Miguel Ángel Villarreal Muñoz.Dijo quepara viajar en aviones chicos o avionetas a Estados Unidos, ya que la vía aérea es la única forma de ingresar a aquel país.La renta de los aviones obedece a que no pueden viajar por vía terrestre como consecuencia de que se ha prolongado la reapertura de los puentes internacionales por la pandemia., administrador del aeropuerto, dijo que la mayoría de quienes vuelan al vecino país permanecen allá de viernes a lunes.Comentó que, y consideró que esto obedeció a que se dieron cuenta que los puentes internacionales no se reabrirán pronto.El entrevistado dijo que, precisamente cuando se declaró la contingencia sanitaria del Covid-19 a nivel nacional.Sostuvo que la compañía aérea quiere reanudar el servicio cuando se suspenda la contingencia sanitaria y no exista un límite de pasajeros, como ahora que la ocupación está limitada a un 20 por ciento, lo que es poco en el caso de un avión de 50 plazas.