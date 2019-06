Rentan inmuebles del fraude Ficrea

Cinco inmuebles relacionados con el fraude de Ficrea fueron arrendados y uno más vendido presuntamente con documentos falsos, pese a estar asegurados para su recuperación.Javier Navarro-Velasco, síndico del concurso mercantil de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), dijo que estos inmuebles valen en conjunto 40 millones de pesos.Las propiedades pertenecen a Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, la empresa regulada que defraudó a más de 6 mil 800 ahorradores, añadió.Los ocupantes de los inmuebles aseguran que tienen celebrado un contrato de arrendamiento con Olvera Amezcua, por lo cual no se retirarán.El síndico Navarro-Velasco afirmó que desde hace cuatro meses se iniciaron juicios para desalojar las propiedades, tomar posesión y venderlas, con el fin de que los afectados puedan elevar su porcentaje de recuperación.Las seis propiedades ocupadas se ubican en el Estado de México y la más valiosa está valuda en 20.8 millones de pesos.Grupo REFORMA realizó ubicó los inmuebles de cinco de estas seis propiedades con base en las direcciones.La propiedad que no se visitó se ubica en Calle Budapest 2-A, Colonia Vista Bella, Tlalnepantla, y está valuada en 4 millones 460 mil pesos.Busca CNBV evitar fraudes como FicreaUno de los inmuebles, que se encuentra en Cuautitlán Izcalli, funciona actualmente como autolavado y la dueña presentó escrituras presuntamente falsas con las que defiende que lo compró.Miguel Escamilla, representante de Ficrea dentro del concurso mercantil, comentó que en el archivo general de notarías no existe esa escritura de venta por lo que se infiere es falsa."Pedimos al juez del concurso que girara un juicio al Archivo General de Notarías porque ese notario, el que supuestamente hizo la escritura, ya no ocupa su domicilio y lo hicieron en el Estado de Hidalgo, algo como muy falso", mencionó Escamilla.El juez informó que esa escritura de compra-venta no existía en favor de esas personas, agregó, sino que el documento otorgado por ese notario correspondía a una donación.Agregó que la venta y celebración de contratos de arrendamiento no pudieron haberse realizado en México, pues Rafael Olvera estaba prófugo de la justicia y viviendo en Estados Unidos, donde fue detenido el pasado 29 de mayo."Estamos pidiendo la posesión. Tenemos que agotar todos los procedimientos para que nos den la posesión y eso es lo que se está haciendo valer en los amparos que promueve el síndico", mencionó.A casi cinco años del fraude, los afectados que no alcanzaron a recuperar todo su dinero con el seguro de depósito han rescatado sólo 20 por ciento de su ahorro total depositado en la extinta Sofipo.