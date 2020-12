Renueva Chema plaza y cancha multiusos en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Con una inversión de 972 mil pesos, el alcalde José María Morales acudió al sector Balcones de Santa Fe para entregar la rehabilitación de la plaza pública, así como una cancha de usos múltiples a los habitantes de esta zona, para cumplir un compromiso de campaña.



“Me decían que no nos olvidáramos de Balcones de Santa Fe y aquí estamos cumpliendo compromisos. Antes había una plaza descuidada donde faltaban todos los insumos que se ven ahora instalados”, dijo el Edil.



Al hacer uso de la palabra, Omar Limón dijo que en la plaza pública se instalaron 163 metros cuadrados de concreto estampado, también 33 metros cuadrados de concreto para recibir pasto sintético, un juego infantil, bancas metálicas, botes de basura, luminarias junto con sus bases respectivas y un muro decorativo, entre otros trabajos.



“La cancha incluyó el desmontaje de la malla ciclónica, se instaló una malla ciclónica lineal, un muro de block, 16 metros lineales de castillos y una dala. También hubo trabajos de pintura vinílica y dos arbotantes”, dijo el director de Obras Públicas.



José María Morales destacó que en Balcones de Santa Fe comenzó la entrega del apoyo alimenticio casa por casa a todos los habitantes cuando empezaron los tiempos difíciles de la contingencia sanitaria, que conllevó al confinamiento y todo lo que implicó.



Fase crítica



El Presidente Municipal pidió a los presentes a cuidarse y no fiarse ante ninguna de las enfermedades de la temporada, porque destacó que diciembre y enero son meses donde se registran casos de influenza y de coronavirus.



“Estamos entrando en la fase más crítica. Diciembre y enero son los meses donde tenemos al coronavirus en un frente y por otro al virus de la influenza. No hagamos confianza a esto que pasa, no dejemos los hábitos de higiene y hay que usar cubrebocas y procurar la sana distancia”, expuso.