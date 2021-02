Renueva filme a Demian Bichir y se estrena en Sundance

Escuchar Nota

“Me sorprendió que Robin viera a un santo en mí, solo tenía que buscarlo en mí, porque no lo conocía. Cuando leí el guion me sentí afortunado de tener un paquete de todo lo que los actores buscamos en un personaje, lo humano, lo artístico. Está muy bien diseñado, escrito, estructurado.



Sonriente y amigable, como si hubiera renacido con su personaje Miguel en el filme Land, fue que se mostróen la presentación digital de este filme que coprotagoniza con su directora, y actriz principal,El mexicano comentó que ella estudió algunas de sus actuaciones, leyó su biografía y se documentó sobre sus antecedentes para ofrecerle el rol.“Todo estaba escrito y lo disfruté, y siempre he admirado el trabajo de ella. Y estar en su primera película, qué bien. Le traje un café, hablamos, estábamos leyendo un libro, conversamos. Yo vivía un momento especial en mi vida. Las montañas me dieron un cambio en cierto modo”, dijo el actor, quien estrenó este fin de semana la primera, que hoy culmina.Encarna a Miguel, un hispano radicado en la comunidad, situada en las Montañas Rocallosas, quien conoce por accidente a, una mujer que se retiró de su vida citadina para tomar distancia de una tragedia que casi la lleva al suicidio.“El equipo de producción descubrió que en la comunidad hay muchos latinos, hispanos, por lo que, afortunado yo, fue que llegué al proyecto pues se abrió la puerta para mí”, aclaró Bichir al hablar de que en el argumento original,El actor, nominado aldescribió el argumento de Land como un mensaje efectivo sobre la necesidad del ser humano de reconciliarse con el dolor y de sobreponerse a tragedias personales.Land se estrenará en marzo en Estados Unidos, y aunque no tiene fecha de estreno para México,la tiene contemplada para streaming.