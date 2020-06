Renuevan lo que fue el hotel Miranda en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El mítico hotel Miranda que vivió viejas glorias en los años ochentas ubicado en la avenida Carranza, está siendo remodelado por la parte de atrás del mismo, sin embargo dos letreros de advertencia donde aseguran que ya no es hotel podría pasar a un complejo de nuevos locales comerciales o departamentos.



Poco a poco fue destruyéndose y con los nuevos reglamentos de Protección Civil Municipal y de uso de suelo fue varias veces clausurado.



Incluso hace unos 3 años atrás estaba operando en la parte trasera sobre la calle Morelia ya que en la parte frontal se mantenía cerrado.



En la actualidad el que era hotel está siendo remodelado por sus dueños y un letrero donde se señala “Atención este lugar dejó de ser hotel” y pegado a este otro más en la ventana de un domicilio donde indica que ya es un domicilio particular y que no es hotel.



Trabajadores llevan a cabo labores de remodelación lo que podría dar paso a un nuevo proyecto para este lugar ubicado en el centro de la ciudad.