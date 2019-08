Renuncia Beatriz Mojica al PRD

Beatriz Mojica, ex secretaria general del PRD, renunció hoy a su militancia en ese partido, tras advertir la intención del sol azteca de buscar una alianza local con el PRI.Luego de 30 años de pertenecer a ese instituto, la política guerrerense reconoció que durante su estancia en el PRD tuvo que enfrentar momentos duros, obstáculos, traiciones, mezquindad y hasta violencia política.Sin embargo, expresó, también encontró respaldo y palabras de aliento de muchos militantes y dirigentes que le dieron fortaleza para continuar."Hoy la razón me indica que debo seguir luchando al lado del pueblo guerrerense y en este momento ya no es posible hacerlo desde el PRD", dijo."Y esta decisión es personal, hoy renuncio al PRD, no me re afiliaré y acompañaré a los más de 100 mil perredistas guerrerenses que tampoco lo harán".Mojica aseguró que, por el momento, no participará en ningún otro partido político.En su carta de salida reconoce que durante los últimos cuatro años el Estado de Guerrero ha empeorado, ya que se ha incrementado la pobreza y la violencia, las inversiones no llegan, los programas estatales fueron eliminados y el miedo reina en las calles.Lamentó que, en estas condiciones, haya políticos que plantean la posibilidad de generar una alianza con el PRI, al que calificó como una "camarilla" que le ha hecho daño a la entidad."Quiero ser muy clara, de ninguna manera respaldaría una alianza con el PRI, ni formal ni de facto, porque eso sería traicionar al pueblo de Guerrero. Por eso he decidido cerrar este ciclo".