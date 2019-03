Renuncia CEO de Warner Bros por conducta inapropiada

Luego de que se comenzara una investigación por supuesta conducta sexual inapropiada, el CEO de Warner Bros, Kevin Tsujihara presentó su renuncia a la compañía.El ejecutivo de Warner es acusado de pedir favores sexuales a la actriz Charlotte Kirk a cambio de conseguirle papeles en películas como How to Be Single (2016) y Ocean's 8(2018), de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.A través de un comunicado, el ejecutivo explicó que la atención a sus acciones del pasado podría impactar en el futuro de la compañía y su dirección podría ser un obstáculo para el éxito de Warner Bros.A pesar de la investigación en su contra, los abogados de Tsujihara han negado las versiones de favores sexuales.