Renuncia Coahuilense Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver lo Robado

Ciudad de México.- Jaime Cárdenas dejó la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), luego de poco más de 100 días de permanecer en el cargo.



El funcionario, considerado como un personaje cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al organismo en junio pasado, tras la salida de Ricardo Rodríguez Vargas, propuesto en la terna para la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon).



Fuentes del Gobierno federal confirmaron esta noche que el ex consejero electoral ya presentó su carta de renuncia y se reintegrará a sus labores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.



Durante la gestión de Cárdenas, la administración de la 4T consumó la rifa de 2 mil millones de pesos, equivalentes al valor del avión presidencial, mismos que fueron pagados con cargo a las finanzas del instituto --responsable de recibir y administrar bienes y recursos asegurados por la Secretaría de Hacienda o la Fiscalía General de la República.



Los funcionarios consultados adelantaron la posibilidad de que Ernesto Prieto, actual titular de la Lotería Nacional, se convierta en el nuevo director del Indep.



Según los informes, la renuncia será efectiva a partir del 30 de septiembre.



Suma 4T renuncias



Funcionarios federales de distintos niveles, desde directores hasta secretarios de Estado, han renunciado al Gobierno de López Obrador por abiertas diferencias con las políticas de la 4T.



Apenas en septiembre renunció el titular de Semarnat, Víctor Toledo, quien aseguró que dejaba el cargo por motivos de salud.



Sin embargo, en días pasados, se reveló un audio en el que habló de pugnas internas, de que el Gobierno de la 4T no tiene un objetivo claro, que está lleno de contradicciones y que existe una lucha de poder al interior del gabinete.



En febrero de 2019 renunció Clara Torres, entonces responsable de las Estancias Infantiles, luego de que el Presidente canceló la aplicación de ese programa.



En abril de ese año dejó la administración el subsecretario de Turismo, Simón Levy, aunque sin explicar los motivos.



Para mayo, Patricia Bugarín, subsecretaria de Seguridad, anunció que dejaba el cargo y argumentó "motivos personales".



El 21 de mayo, Germán Martínez renunció a la dirección del IMSS en medio de acusaciones en contra del entonces Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y señalamientos sobre la imposición de medidas neoliberales.



El 25 de mayo renunció a la Secretaría del Medio Ambiente Josefa González Blanco, tras evidenciar diferencias con la Secretaría de Energía para otorgar las Manifestaciones de Impacto Ambiental de proyectos como la refinería de Dos Bocas.



En junio del año pasado, renunció a su cargo el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, luego de que el Presidente entregó el control de ese sector al Canciller Marcelo Ebrard, quien selló un acuerdo en la materia con Estados Unidos.



Una de las renuncias más polémicas fue la del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, registrada en julio de 2019. A su salida, el ex funcionario realizó fuertes críticas contra el Gobierno de López Obrador e incluso denunció la existencia de personajes influyentes con conflictos de interés.



En junio pasado, Mónica Maccise prácticamente se vio obligada a renunciar a la titularidad del Conapred, luego de una polémica en redes sociales por invitar a un foro al conductor Chumel Torres, quien ha sido señalado por realizar expresiones discriminatorias.



Ese mismo mes dejó su cargo Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva para Atención a Víctimas, tras inconformarse por recortes presupuestales a la institución.



El 23 de junio también se fue Asa Cristina Laurell, quien reconoció abiertas diferencias con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien acusó de desaparecer la Subsecretaría de Integración y Desarrollo que ella encabezaba.



Apenas siete días después, Candelaria Ochoa dimitió a su cargo como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.



El 23 de julio se oficializó la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



Al formalizar su salida, dejó en claro su desacuerdo con la decisión del Presidente de entregar el control operativo y administrativo de los puertos a las Fuerzas Armadas.



En lo que va de esta administración también han dejado su cargo Gaspar Franco, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Guillermo Zúñiga, de la Comisión Reguladora de Energía, y Guillermo Alcocer, presidente de ese organismo.