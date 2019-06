Renuncia comisionado de Atención a Víctimas: ‘no hay apoyo‘

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, renunció este viernes a su cargo, luego de señalar que el organismo no ha recibido apoyo económico suficiente para hacer cumplir la Ley General de Víctimas.A través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, Rochón señaló que “a pesar del trabajo realizado, las preguntas que dieron origen a la Ley General de Víctimas permanecen sin respuesta. Atenderlas, convocaría a un auténtico compromiso de todas las instituciones del Gobierno de México y de los gobiernos estatales hacia la víctima, no sólo en el discurso, sino en las acciones”.De igual forma, el hoy ex servidor público indicó que “se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden, no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben.“Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de la calidad de la atención de los casos y, por ende, en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia”, dijo Rochín en la misiva.“Por lo anteriormente expuesto es que, en este acto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, con efectos al 15 de junio de 2019”.En un comunicado la propia Comisión dio a conocer la dimisión: "El Maestro Jaime Rochín del Rincón presentó al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, su renuncia al cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, que surte efecto a partir del día 15 de junio del presente, apuntó que entrega una institución que ha pavimentado el azaroso camino de las víctimas, haciéndolo más transitable, convencido de que se trabajó con oportunidad, contundencia y sobretodo, con un profundo compromiso hacia las víctimas, su dignidad y derechos."