Renuncia de Narro divide al PRI; gobernadores llaman a la unidad

Tras la renuncia de José Narro al partido, y de su dimisión a la contiendía por la presidencia nacional del PRI, las reacciones no se han hecho esperar, mientras los gobernadores priistas llaman a la unidad, algunos militantes han denunciado irregularidades en el proceso de elección interna, algunos han renunciado a la militancia, acusando al gobierno federal de tener injerencia en las decisiones del partido.Ivonne Ortega afirmó que ve la mano del gobierno en lo que acontece al interior del partido y dijo que con la imposición de Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche con licencia, se pretende entregar el partido al gobierno, no obstante, dijo que ella no renunciará a su militancia ni a sus intenciones de hacerse de la dirigencia nacional."Lo veo con mucho dolor (la mano del gobierno) porque una de las cosas que hemos estado pidiendo desde Carlos Madrazo es la autonomía del partido, y si no queremos que haya manos externas tenemos que luchar para que esto no se dé", dijo en entrevista con Azucena Uresti y Jaime Núñez para Telediario.Ortega aseguró que en el PRI prevalecen viejas prácticas, pero que dará la batalla "rompiendo los candados" por el partido al igual que muchos militantes."Cumpliendo con todos los candados, y rompiendo los candados que las más viejas prácticas del partido han puesto, pero ahí estamos en la batalla, sólo faltará que nos reprueben en el examen."Yo me quedo, estoy acostumbrada a la lucha; quiero a mi partido, quiero luchar por él y hay miles de militantes que lucharán también".En tanto, Manlio Fabio Beltrones, uno de los emblemas priistas a nivel nacional, aseguró que no participará en la votación para elegir a la presidencia nacional, acusando irregularidades en el padrón.Una de las que también ha renunciado a la militancia es Beatriz Pagés, ex diputada federal priista, quien acusó que se ha entregado al partido al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.Mientras que Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, afirmó que Alejandro Moreno es el candidato oficial de los gobernadores priistas, y acusó al ex presidente Enrique Peña Nieto de operar a favor de Moreno, quien "es más Moreno que Morena"."Están usando recursos públicos para promover la figura de Alejandro Moreno; lamento que se haya ido Beatriz Pagés, y esto va a continuar si la dirigencia nacional se mantiene ciega si no limpian el proceso interno."El priismo está cansado de esto, y no va a permitir que Peña Nieto secuestre al PRI y se lo entregue al gobierno".Gobernadores llaman a la unidad y respaldan proceso internoEl gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, manifestó su apoyo al partido, que aseguró, siempre busca el mejor futuro para el país."Que la unidad prevalezca, desde #Zacatecas mi respaldo al @PRI_Nacional y a los ideales que lo han forjado como un partido fuerte, de retos y con miras de buscar siempre el mejor futuro para México".El gobernador de Campeche, Carlos Migue Aysa González, dijo que respalda el proceso de elección interna."Reconozco en todos los militantes el derecho de ejercer el voto y participar en el proceso interno que está organizando nuestro partido. Mi respaldo al Comité Ejecutivo Nacional y a sus organizaciones".El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, respaldó el trabajo de Claudia Ruiz Massieu y el proceso de elección interna."Creo en las instituciones y en mi partido, mi absoluto voto de confianza a @ruizmassieu y al proceso de renovación del liderazgo al interior del PRI es momento de construir. México requiere de unidad y la suma de todos los esfuerzos para fortalecer nuestra democracia".Marco Mena, gobernador de Tlaxcala, lamentó la renuncia de Narro Robles y a su vez respaldó el proceso de elección interna."Lamento la renuncia del Dr. @JoseNarroR y le reitero mi reconocimiento. Reitero, también, mi confianza en la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional y en el proceso de su renovación. Hay que buscar la unidad para reconstruir las bases sociales e institucionales del @PRI_Nacional"Mientras el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, dijo que en el PRI es tiempo de unidad y de lucha por el resurgimiento del partido."Lamento la renuncia del Dr. José Narro Robles, tanto al proceso de elección de la nueva dirigencia del @PRI_Nacional como a su militancia. Es una gran pérdida para el partido."Hoy es tiempo de la unidad en torno al PRI, de luchar por su resurgimiento, por su reconstrucción".Mientras el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, hizo un llamado a los priistas a mantener la unidad y reafirmó su confianza a la actual dirigencia nacional."Desde #Coahuila, refrendo mi respaldo al @PRI_Nacional y hago un llamado a los priistas a conservar la unidad y la confianza en la dirigencia así como en el proceso interno para su renovación".Comité Ejecutivo se compromete a hacer una consulta imparcialEl Comité Ejecutivo Nacional del PRI lamentó la decisión de José Narro de renunciar al partido y precisó que la dirigencia tiene el compromiso de realizar una contienda interna imparcial.En un breve comunicado, el PRI evadió responder a señalamientos de Narro Robles como la intervención del gobierno federal en el proceso de renovación de la dirigencia y se limitó a subrayar lo que se aprobó en el consejo nacional.“El Comité Ejecutivo Nacional lamenta la decisión tomada por el Dr. José Narro Robles de renunciar a participar en el proceso de renovación de la dirigencia nacional, así como su renuncia como militante de este instituto político, pues todo el priismo nacional reconoce su trayectoria, su compromiso y su vocación de servicio”.La dirigencia del partido dijo respetar la decisión del ex rector de la UNAM, pero consideró hacer algunas precisiones: “La dirigencia nacional ha acatado el mandato del Consejo Político Nacional, que el pasado 27 de febrero, por unanimidad, tomó la decisión de renovar la dirigencia nacional por medio de una elección abierta, libre y democrática con la participación de toda la militancia.Finalmente, el PRI recordó que está a la espera de que el INE remita el padrón de electores verificado, actualizado y depurado, que será utilizado en el proceso interno.“Hacemos una convocatoria a los sectores, organizaciones y toda la militancia a participar en la renovación de la dirigencia nacional, con la confianza de que este será un proceso del que los priistas saldremos fortalecidos”, concluye el documento.