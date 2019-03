Renuncia director de la Policía de San Pedro, NL

A través de este medio, el Director General de Policía y Tránsito, Raúl Leal Tamez, envía un mensaje a la comunidad de San Pedro #SPGG pic.twitter.com/n2R3dcHX8A — San Pedro (@SanPedroNL) 5 de marzo de 2019

San Pedro, NL.- Raúl Leal Tamez, director de la Policía de San Pedro presentó al alcalde Miguel Treviño su renuncia luego que fue detenido tras presuntamente ordenar la liberación de dos presuntos extorsionadores.Al afirmar que no cometió ningún delito, en un video difundido por el Ayuntamiento, señaló que emprenderá acciones legales para aclarar los hechos."Tras lo sucedido la semana pasada, considero importante emprender acciones legales e impedir que se pretenda desprestigiarme; para dedicarme a eso he presentado mi renuncia al señor alcalde", dijo."En ningún momento he faltado a mi deber como policía, ni he cometido ningún delito", sostuvo.