Renuncia editor de The New York Times tras polémico artículo de opinión

Nueva York.- El editor de la página editorial de The New York Times James Bennet dimitió el domingo tras la publicación de un polémico artículo de opinión el miércoles, según el periódico.



En un artículo publicado el domingo por la noche en la página web de The New York Times, el editor del periódico, A. G. Sulzberger, dijo que tanto él como Bennet “concluyeron que James no podría liderar al equipo durante la siguiente etapa de cambio necesario”.



El artículo del senador republicano Tom Cotton, titulado “Enviar las tropas”, abogó por el despliegue de militares en Estados Unidos para ayudar a responder a la violencia y el caos que estallaron en las protestas por la muerte de George Floyd.



El editorial recibió críticas generalizadas afirmando que este pone en peligro a los afroamericanos, ya que muchos creen que la presencia de las fuerzas militares provocaría una escalada de las tensiones.



Su publicación también ha provocado críticas dentro del periódico. Más de 800 empleados han firmado una carta de protesta dirigida a los editores senior y a los ejecutivos de la compañía, argumentando que el artículo de Cotton contiene información errónea, especialmente en lo relacionado con su descripción de “antifa”.



Esta no fue la primera vez que un importante periódico de Estados Unidos ha sido objeto de críticas debido a editoriales polémicos este año. Un artículo de opinión titulado “China es el verdadero hombre enfermo de Asia”, publicado el 3 de febrero en The Wall Street Journal (WSJ), generó fuertes críticas, ya que el titular equivale a un insulto racial e hirió los sentimientos de los chinos en todo el mundo. El artículo fue publicado cuando China estaba librando una dura batalla contra el coronavirus.



A pesar de las protestas del Gobierno chino, miles de lectores y decenas de sus propios empleados, el WSJ se negó a disculparse. Con información de XINHUA.