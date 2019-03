Renuncia el Secretario de Turismo tras presunto asalto

El Secretario de Turismo del Gobierno de Colima, Efraín Angulo Rodríguez, presentó su renuncia luego de que circularan diversas versiones entorno al hecho delictivo del que fue víctima en su domicilio en la capital del estado."Para deslindar al gobierno del estado de las acciones jurídicas que voy a emprender, he puesto a su disposición mi renuncia al cargo de Secretario de Turismo de nuestro estado. Mi prioridad en este momento es mi recuperación emocional por los hechos vividos”, dijo Efraín Angulo en rueda de prensa.De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima, el Secretario de Turismo fue víctima de un asalto en su domicilio particular, mientras se encontraba en una reunión con algunos amigos. Sin embargo, los vecinos señalan que ellos tuvieron un problema, una fiesta que se les salió de control.Los rumores sobre el incidente surgieron con la publicación de una foto en la que se aprecian tres jóvenes aparentemente menores de edad completamente desnudos. Pero la conmoción vino al saber que uno de los presentes había fallecido.Sin embargo el Secretario de Turismo, desmentía esta versión. Dijo desconocer a la mayoría de los presentes, y pidió a la Fiscalía una exhaustiva investigación para limpiar su nombre:"Exijo que la Fiscalía General del Estado, esclarezca de inmediato los hechos para que se limpie mi nombre y se detenga a los responsables de tan lamentable hecho."El Secretario de Turismo confirmó la muerte de una persona pero no detalló sobre las características de ella, pues dijo no lo conocía. Señaló además que fue durante la estrangulación del individuo que se pudo liberar y así escapar.Mientras lo asesinaban, dos de los invitados a mi domicilio lograron desamarrarse y enfrentar a los delincuentes de manera personal”. Finalmente Efraín Angulo pidió a la población no creer en todo lo que se dice en redes sociales, pues ahora su imagen ha sido dañada.