Renuncia ex Alcalde regio Felipe de Jesús Cantú al PAN

Monterrey, Nuevo León.- Felipe de Jesús Cantú, ex Alcalde de Monterrey y ex candidato del PAN a la Gubernatura, renunció a su partido.



Panistas confirmaron la salida del ex Alcalde regio.



Recientemente se le vinculó a Morena, pero él mismo descartó postularse por ese partido.



Cantú fue el candidato albiazul a la Gubernatura en 2015, y en 2018 buscó llegar de nueva cuenta a la Alcaldía.



Por el PAN, Cantú también fue Diputado federal, Diputado local, así como dirigente del Comité Municipal en Monterrey.