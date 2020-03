Renuncia Lenin Pérez al grupo parlamentario del PAN en el Congreso

Escuchar Nota

"Una vez consultado con la dirigencia de UDC en Coahuila, he decidido separarme de la bancada del PAN y asumirme a partir de hoy como diputado independiente. Para con ello mantener mi autonomía y mi libertad para luchar por todas las causas sociales e ideales de Unidad Democrática de Coahuila por los que mis compañeros de partido y yo tanto hemos luchado. Esto no significa que me aleje de aquellas causas que compartimos, ni que deje de abanderar otras más, no sólo con Acción Nacional, sino con cualquier otro partido y con cualquier otra lucha que coincida con los postulados de UDC", se lee en el comunicado.

"Mi vida ciudadana ha estado marcada por la participación política activa en el Estado de Coahuila. El servicio público, el servicio a los demás lo aprendí en casa, con mis padres, me apasiona y lo hago con un enorme gusto.



Unidad Democrática de Coahuila es un Partido Estatal, de los más exitosos a nivel nacional. Orgullosamente me ha tocado militar en UDC desde su fundación, siendo Diputado Local, Alcalde en dos ocasiones, Dirigente Estatal y Consejero. Creo y hago mías las banderas por las que día con día luchamos desde este espacio cívico-partidista, en particular las causas sociales y populares que es donde nace y crece el Partido.



En 2018, dejando de lado la brecha ideológica existente, decidí aceptar la invitación de la Alianza por México, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender por la diputación federal en el distrito I de Coahuila, la cual acepté y gané gracias al voto mayoritario de las y los ciudadanos. Cabe resaltar que se trató de un triunfo claro, con una diferencia muy amplia sobre mis demás competidores. En una elección federal en la que el Partido del hoy Presidente de la República obtuvo un triunfo contundente.



Una vez concluido dicho proceso, me adherí con toda disposición y gran entusiasmo al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y desde entonces he participado activamente tanto en la tribuna como en las comisiones asignadas, así como en las votaciones y discusiones que se han desahogado a lo largo de la presente legislatura.



Al Grupo Parlamentario del PAN le externo mi respeto, agradecimiento y la satisfacción del deber cumplido. Defendimos y luchamos por aquellos postulados que compartimos, empezando por México, la democracia, las libertades y toda aquella agenda común no sólo de hoy en lo federal sino también en muchas etapas de la vida de Coahuila a nivel local.



Pero también son conocidos, y así lo hice y lo he hecho notar siempre, aquellos puntos donde no precisamente pensamos ni actuamos igual y que reservé y se manifestaron en el sentido de mis votos particulares, así como en los debates y discusiones donde no siempre estuve de acuerdo con la bancada.



Aprovecho para agradecer a todas y todos mis compañeros en el GPPAN, a su líder Juan Carlos Romero Hicks, por supuesto, de quienes me llevo un gran aprendizaje, grandiosas discusiones y un enorme aprecio que creo que es compartido y trasciende la esfera de los partidos y se hunde en la esencia del alma y del ser humano que somos cada uno de nosotros.



Reitero mi agradecimiento a quienes me apoyaron y acompañaron en esta etapa y en especial a las y los coahuilenses que me han acompañado a lo largo de toda una vida de servicio público, a quienes sólo me resta reafirmarles lo que les he venido diciendo en estas últimas semanas con motivo de mi informe de actividades:



Mi palabra es la suya...



¡MI PALABRA ES COAHUILA!"



Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera

Distrito Federal 1

Coahuila

A través de un comunicado, el diputado federal por Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, informó que se separó de la bancada del PAN.

Asimismo, señaló que a partir de hoy, asumirá como diputado independiente.

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañaron en su etapa.

"Reitero mi agradecimiento a quienes me apoyaron y acompañaron en esta etapa y en especial a las y los coahuilenses que me han acompañado a lo largo de toda una vida de servicio público, a quienes sólo me resta reafirmarles lo que les he venido diciendo en estas últimas semanas con motivo de mi informe de actividades", finalizó.

Comunicado