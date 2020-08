Renuncia Ramírez a dirección de Atlético de Ensenada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Liga del Balompié Mexicano recibió su primer fuerte golpe, pues se ha dado a conocer que Ramón Ramírez renunció a la dirección deportiva del Atlético Ensenada.



Ramírez llegó al equipo el pasado 22 de abril, y casi cuatro meses después, anunció su salida de la institución, cuando todavía no arranca la competencia oficial. El exfutbolista indicó que el club no cuenta con las condiciones para poder desarrollar una buena competencia, que lo obligó a dejar al equipo.



Reveló que, hasta la fecha, el Atlético Ensenada no le pagó nada por estar al frente de la institución, aunque aclaró que esa no es la principal causa de su salida.



“La Dirección Deportiva, entre muchas cosas, requiere de planeación, trabajo en equipo, pero principalmente de seriedad, condiciones que desafortunadamente no se dieron”, informó Ramírez.



“Así como cuando jugaba profesionalmente, mi pasión por el futbol sigue intacta y espero muy pronto poder aportar al futbol mexicano mi experiencia y conocimientos, para regresarle a este hermoso deporte todo lo que me ha dado”.