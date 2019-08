Renuncia sobrino de Calderón tras manejar ebrio auto oficial

Ciudad de México.- Santiago Irusteta Gallego, sobrino del ex Presidente Felipe Calderón, renunció a su cargo en el Congreso de Guanajuato tras haber sido detenido por manejar alcoholizado un vehículo oficial.



Según medios locales, el hombre --quien se desempeñaba como analista en el Instituto de Investigación Legislativa-- fue detenido la madrugada del pasado sábado en un operativo del alcoholímetro en la capital del estado.



Irusteta conducía en presunto estado de ebriedad un automóvil Nissan Sentra con placas GXY-244-A asignado por el Poder Legislativo a Eduardo Rostro Hernández, director de ese instituto, quien lo acompañaba en ese momento.



El secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez, confirmó que este lunes se le levantó un acta administrativa a Irusteta, pero él optó por renunciar al puesto.



Añadió que el caso fue informado a la Contraloría interna para que investigue y sancione a Rostro Hernández por el uso indebido de un vehículo oficial.



Irusteta Gallego es hijo de la ex regidora panista de Celaya Dulce María Gallego, prima del ex Presidente de México Felipe Calderón.



La semana pasada, Eduardo Esaú Landeros, auxiliar de la Dirección de Servicios Generales del Congreso guanajuatense, también renunció tras ser detenido en el mismo operativo a bordo de una unidad oficial.



Ante ello, se informó que el Congreso de Guanajuato reforzará las medidas de control de uso de vehículos oficiales.