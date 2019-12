Renuncia Trump; tumbarán el muro

Saltillo, Coah.- El cierre de año cayó sobre Donald Trump y no le quedó más remedio que renunciar a la Presidencia de Estados Unidos. Esto fue filtrado al Washington Reporter por personal del Pentágono, quienes accedieron a llamadas efectuadas ayer por el aun Mandatario con su vicepresidente, Mike Pence.



Según los detalles revelados, el habitante de la Casa Blanca se habría visto forzado a dimitir para no encarar el juicio político que avaló la semana anterior la Cámara de Representantes, ya que la mayoría republicana en el Senado estaría convencida de que su presencia afecta directamente al partido de cara a las próximas elecciones.



El “sacrificio” de Trump que anunciaría este mismo fin de semana el líder de la Cámara alta, Mitch McConnell, se dará tras negociaciones con la minoría demócrata, encabezada por Chuch Schumer, quienes compartieron la cena de Nochebuena en la residencia del primero en Ohio.



De acuerdo con el Washington Reporter durante dicha cena se habrían puesto en contacto vía Skype con Paul Ryan, exlíder de la Cámara de Representantes, para aceptar la candidatura republicana hacia la Presidencia, luego de perder junto con Mitt Romney la contienda de 2012 ante Barack Obama y Joe Biden.



Otra presión sobre el magnate es la posible demanda que efectuaría Twitter en una corte federal en California, por el uso indebido de la red social y la incitación al odio, lo cual según las leyes sería penado con varios miles de millones de dólares, los cuales no tendría si se avanza al juicio político y se pone al descubierto las reservas sobre su declaraciones de impuestos.



Su residencia de descanso en Mar-a-Lago, en Florida, lucía hasta ayer altamente resguardada por elementos del Servicio Secreto, ante los rumores de manifestaciones que encabezaría el republicano más influyente del estado, Marco Rubio, otrora férreo defensor de las políticas Trump, pero quien presuntamente ve esta oportunidad de sumarse a McConnell para conseguir la candidatura hacia la Gubernatura.



El escándalo por la llamada de presunta presión de parte de Trump al Mandatario de Ucrania para investigar a Joe Biden, solo es la punta del iceberg del tsunami político que está encima del Presidente estadunidense.



Con respecto a ello, también sintió la presión de la posible precampaña del actor y productor de Hollywood, Tom Cruise, quien hace días lanzó un video en redes sociales donde deja entrever su postulación a la Casa Blanca, lo que mermaría la atención que con insultos y retos ha obtenido desde que llegó a la Presidencia el 20 de enero de 2017, luego de una férrea batalla contra Hillary Clinton.





Desplome



Otro factor que sepultó la carrera política de Donald Trump, según Washington Reporter, es el bloqueo definitivo que será anunciado el lunes, a los recursos ya avalados para la construcción del muro de la frontera con México.



Hasta la fecha se han construido 142 kilómetros de valla metálica en las zonas desérticas de la frontera, lo que dista mucho del proyecto original de campaña, pero los ganaderos y propietarios de ranchos, tanto en Texas como Arizona, de mayoría republicana, lograron que sus representantes aplicaran la presión necesaria en la Corte, así como con el Pentágono para dar marcha atrás.



La información señala que dentro de dos días se notificará a las constructoras, así como a los elementos de la Guardia Nacional desplegados que deberán derribar los tramos erigidos, como “gesto de buena vecindad” con el Gobierno mexicano, del cual esperarían el apoyo a Ryan para buscar el apoyo y posterior voto latino.





Luz verde



Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara baja encontró el apoyo para enviar la solicitud de juicio político, tras hablar con Schumer y triangular la conveniencia política de ello.





México de fiesta



Esta notica fue tomado por muchos con alegría, pues la simpatía que emite Trump es nula; los mexicanos fueron quienes celebraron más esta información, pues al ser una noticia poco creíble muchos recordaron que hoy es Día de los Santos Inocentes y que en nadie se debe confiar.