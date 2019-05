Renuncia y acusa a delegado en Chihuahua

La comisionada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chihuahua, Magda Rubio Molina, renunció este día al cargo del Gobierno federal luego de haber asumido desde principios de abril.A través de una carta dirigida a los chihuahuenses, acusó, sin mencionar su nombre, al delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, a quien calificó de ejercer el poder de forma abusiva."Ante presiones constantes, desmedidas, perversas, HOY TOME LA DE DECISIÓN, de entregar la comisión que me entregaron hace apenas un mes, a quienes me lo solicitaron (...)", señaló Rubio Molina en la misiva difundida en medios de comunicación."No soy persona de confrontación ni conflicto, pero sí de verdades, y para mí es más importante resguardar mi seguridad y la de mis hijos. Dejando en total libertad a quien lo considere, de designar a quien sea mejor opción, en experiencia, entrega, preparación y capacidad...pero sobre todo que posea el escudo protector de quienes se sienten dueños del Estado de Chihuahua (...)"."La correlación de fuerzas que actualmente imperan en Chihuahua, de forma individual no me favorecen, y desafortunadamente desde el primer día al frente de la Coordinación del Registro Agrario Nacional en el Estado, resultó agotador, no por la carga de trabajo, sino por el ejercicio injusto, perverso, pernicioso, y abusivo del poder, de quien fue favorecido para "representar" al señor presidente de la República en el Estado de Chihuahua", acusó.La ex funcionaria federal indicó que le interesa sobremanera la transformación integral, el bienestar y progreso de las comunidades, pueblos y ciudades."Una de las mejores experiencias que me ha brindado la vida, es haber tenido la posibilidad de servir a mi gente del campo, al frente del Registro Agrario Nacional como Comisionada Estatal, donde mi principal meta fue brindar certeza jurídica a los campesinos, avecindados, indígenas y posesionarios de la tierra chihuahuense", anotó en la carta."Creo totalmente en el proyecto de nación del señor Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, tengo grandes coincidencias con el instituto político que lo impulsó, tanto a nivel local como nacional, y simpatizo con sus ideales de transformar a nuestro país a través de la Cuarta Transformación", dijo.En el documento, recalcó que aceptó el cargo no para quitarle el espacio o perjudicar a nadie, sino para ayudar a los campesinos."Mi propuesta efectivamente no fue avalada o consultada con la mano divina local del delegado de programas sociales, no obstante, en su momento le serví junto con un equipo impresionante y eficiente de profesionales en el proceso de diagnóstico, y entrega recepción, de lo cual concluimos encomienda y entregamos resultados", aseguró."Servir y ayudar, no de palabra, sino en los hechos, ha sido mi guía, jamás he buscado beneficios particulares, cayendo en acciones que las leyes administrativas y penales sancionan. El gobierno federal representa los intereses generales del país, estados y comunidades, no los particulares o individuales. Por ello es totalmente reprobable la injerencia de intereses individuales en el ejercicio de la Administración Pública Federal", agregó."Desafortunadamente, hay quienes mal representando el Poder Ejecutivo Federal, hoy por hoy, no llevan a la práctica esos principios éticos presidenciales, sino que fomentan la desunión, la política sucia, la corrupción, y el sentirse dueños de un territorio que les fue confiado para servir, no para servirse", lamentó.Responde Gobierno federalTras la difusión de la carta de Rubio Molina, la delegación Chihuahua de la Secretaría del Bienestar afirmó que la funcionaria llegó hace unas semanas a las oficinas del RAN en forma que aún se desconoce."Que desde su llegada al RAN creó una serie de conflictos internos e incluso con usuarios de los servicios que ahí se ofrecen, ostentándose como titular de una representación que nunca le fue otorgada de manera oficial, es decir, nunca tuvo nombramiento oficial", señaló la delegación federal.Por tanto, aseguró, nunca formó parte efectiva del equipo."Que continuaremos dando seguimiento al desarrollo de la oficina de Registro Agrario Nacional y dando puntual cumplimiento, como hasta ahora, a las reglas de operación de ésta y otras dependencias"."Que nuestro compromiso de representar al Gobierno federal no puede ser calificado por el escrito de una persona cuya actuación durante su breve paso por el RAN y en anteriores responsabilidades es, por decir lo menos, cuestionable", anotó la dependencia.