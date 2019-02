Renuncian 144 directivos de Nacional Financiera

Tan sólo en febrero, 144 mandos medios y superiores de Nacional Financiera (Nafin) decidieron dejar la institución de forma voluntaria, debido a que sus beneficios laborales fueron limitados."Ellos decidieron irse porque hubo un cambio en la situación laboral y en las prestaciones. Básicamente topes en el sueldo y la eliminación del seguro de vida y de gastos médicos mayores", indicó el área de comunicación de Nafin.Se trata de funcionarios de confianza, entre los que se encuentran siete directores generales y 30 directores generales adjuntos, así como subdirectores y gerentes, según una fuente del banco, que indicó que la salida de empleados ha puesto en problemas la colocación de crédito, ya que no se ha otorgado ninguno en lo que va del año.Estas salidas representan 26 por ciento del personal de mando medio y superior de Nafin, de acuerdo con cifras del analítico de plazas del año pasado.El banco también fue consultado sobre el proceso de fusión con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), aunque no existe una iniciativa para comenzar el proceso, el nombramiento de Eugenio Nájera como director general de ambas instituciones dejó ver que se realizará esa integración.Consultado, Jesús Villaseñor, autor del libro "El fin de la banca de desarrollo", destacó que la falta de definición sobre la misión de la banca de fomento impide que este sector avance en eficiencia, declaró.Afirmó que el Gobierno no ha definido la misión de la banca de desarrollo lo que impide tomar el camino para que logre eficiencia."Es como poner la carreta delante de los bueyes. Primero hay que definir para qué quiere el Estado una banca de desarrollo, mientras no se defina para qué la quiere, la fusión o la no fusión no resuelve ningún problema ni impulsa ningún avance real sustantivo", mencionó Villaseñor.Señaló que sólo se han visto improvisaciones, indefiniciones y acciones sin objetivos.Es necesario, agregó, analizar si la fusión entre bancos es adecuada para lograr eficiencia o existen otras opciones.