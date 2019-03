Renuncian tres funcionario de Theresa May por el Brexit

Los errores en la ejecución del Brexit en Reino Unido han cobrado las primeras cabezas.Este lunes tres secretarios de Estado de dicho país presentaron su renuncia al no estar de acuerdo con la estrategia planteada por la primera ministra Theresa May para continuar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.Ya son cientos de ciudadanos quienes han salido a las calles para pedir un nuevo referéndum e impedir el Brexit.Se trata de Alister Burt, funcionario de Relaciones Exteriores, Steve Brine (de Salud) y Richard Harrington (de Industria) quien anunció su salida del gobierno mediante un mensaje en Twitter.Theresa May se encuentra empeñada en continuar con el Brexit pese a la oposición de ciudadanos que suma integrantes a sus filas día con día.La salida se tenía prevista para este mes pero debido a la falta de acuerdos comerciales con la Unión Europea se tuvo que posponer el Brexit, provocando una derrota política a May.