Reo golpea a su esposa porque no le gustaron los chiles rellenos que le llevó

Ciudad de México.- Mario, un interno del Reclusorio Oriente agredió a patadas a su esposa no le gustó la comida que llevó para comer; además le robó 400 pesos.



El sujeto de 41 años, escupió los chiles rellenos que su mujer le dio y argumentó que la comida que sirven en el reclusorio es mejor que la preparada por ella, calificándola de basura.



A pesar de estar dentro de las instalaciones del Reclusorio Norte, Berenice N no supo a quién acudir en busca de ayuda, así lo señala la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-8/UI-2 C/D/01540/09-2020.



La mujer de 39 años acudió al Ministerio Público para narrar lo acontecido; sin embargo, le dijeron que no se podía hacer mucho debido a que su esposo ya está siendo procesado.



Además, le dijeron que esta agresión no entra como una falta grave.