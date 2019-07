Reos con los que ‘El Chapo’ dejará de compartir prisión

Una vez que Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera reciba sentencia, la próxima semana, es probable que sea enviado a la prisión supermax en Florence, Colorado, que se conoce como el Alcatraz de los Rockies.Independientemente de la prisión a la que sea trasladado, el narcotraficante, fundador del Cártel de Sinaloa, dejará en el Centro Correccional Metropolitano en el bajo Manhattan, donde está recluido actualmente, a célebres compañeros que van desde empresarios hasta asesores políticos.Aquí se encuentra recluido el empresario, Jeffrey Epstein, quien fue acusado esta semana de haber operado una red de tráfico sexual que involucra el abuso de cientos de menores de edad.Durante años, el hombre de ahora 66 años se codeó con presidentes, ex presidentes y futuros jefes de Estado, además de importantes figuras del mundo de los negocios. Después que el multimillonario fuera acusado en Nueva York, su isla caribeña, Little St. James, fue bautizada por los lugareños como la "Isla Pederasta e Isla de las Orgías", según la agencia Bloomberg.Posee una segunda isla privada, Great St. James, mansiones en Palm Beach y Manhattan, un apartamento en París y un rancho en Nuevo México que, según una declaración de octubre de 2009 en una demanda civil, tiene su propia pista de aterrizaje de cerca de 1.500 metros de extensión, consignó la misma agencia, y, aunque ahora se desconoce el monto de su fortuna, se sabe que asciende a millones de dólares.Sin embargo, ahora Epstein es un recluso más en la misma prisión del narcotraficante mexicano. Incluso, Jeffrey Litchman, uno de los abogados de Guzmán Loera comentó que hace unos días el empresario estaba "sentado allí, sólo" aislado y sin tener contacto con los demás, con el uniforme de preso, consignó la misma agencia.Otro célebre reo es el ex asesor político, t, quien está recluido en esta centro correccional desde el 17 de junio. Fue sentenciado a 43 meses de prisión por cargos de conspiración. También enfrenta una sentencia por 47 meses por cargos federales de fraude.Fue acusado de haber enviado millones de dólares por medio de empresas ficticias en el extranjero y usar esos fondos para comprar automóviles de lujo, bienes inmobiliarios y costosos trajes. También es uno de los personajes que se vio involucrado en la investigación de la intervención rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016.En la lista de personajes famosos que pasaron por esta prisión está John Gotti, un mafioso estadounidense que llegó a ser jefe de la Familia criminal Gambino desde 1985 hasta 1992.También se encuentra Bernard Madoff, presidente de una firma de inversión que lleva su nombre, fundada en 1960, y que convirtió en una de las más importantes en Wall Street, pero una estafa de USD 20,000 millones a través del llamado esquema Ponzi, que consiste en abonar a los inversores intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores.La sentencia contra Guzmán Loera será dictada el 17 de julio. Los fiscales estadounidenses piden para el narcotraficante cadena perpetua más 30 años.