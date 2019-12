Reos tendrán celulares para platicar con la familia

Eagle Pass, Tx.- La administración del centro de detenciones Tom Bowles hizo un trato con una compañía de Dallas, Texas, para adquirir 160 celulares que serán dotados a los presos para que tengan contacto con sus familiares cuando lo requieran.



De acuerdo al sheriff Tom Schmerber, este beneficio se les otorgará para hacer que los detenidos se sientan mejor al platicar con sus familiares, sobre todo aquellos que tienen a sus parientes lejos.



'Se les dará prioridad a los reos del condado', dijo el sheriff, pero se buscará hablar con los US marshalls para ver si es posible que los detenidos federales también tengan este tipo de privilegios.



El uso del celular que por cierto sólo será para envío o recepción de mensajes (no llamadas, ni fotos) será monitoreado por la misma compañía junto con la carcel y se restringirá de inmediato si se detecta que no está siendo bien utilizada.



De hecho, los reos podrán tener las 24 horas consigo el celular pero si la administración carcelaria y la compañía lo estiman necesario, lo apagarán.



El sheriff dijo que el costo de los aparatos se cubrirá solo con el uso que se le dé por parte de los prisioneros.



Las pruebas de los celulares para saber cómo funciona la medida, iniciará la proxima semana, dijo la autoridad.