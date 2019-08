Repara Agsal enorme fuga en la Cerro del Pueblo

Vecinos de la colonia Cerro del Pueblo en Saltillo denunciaron la aparición de una fuga que denominaron “monumental” pues el chorro del agua alcanzaba varios metros, que a decir de algunos testigos, parecía un aguacero.“Mi esposa me dijo antes de salir, que estaba lloviendo, por eso empezamos a reportar, se veía el chorro bien grandote”, aseguró uno de los habitantes de la calle General Fausto de Vega.Ante la emergencia de la situación, personal de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo acudió al llamado cerrando las válvulas para evitar que se perdiera más agua, pues ya habían contabilizado una pérdida de mil 380 metros cúbicos de líquido.Los trabajos de reparación de la tubería duraron más de 10 horas, pues fue necesario cambiar toda una pieza de tubo conector.Los trabajadores de la paramunicipal aseguraron que el motivo de la fuga fue que el tubo no soportó la presión del agua.Destacaron que pese a haber cerrado el paso del agua no se registró inconveniente entre los vecinos que ya contaban con agua almacenada en sus tinacos.