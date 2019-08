Reparación de año pasado deja sin luz a secundaria

Piedras Negras, Coah.- La subestación de energía eléctrica de la escuela secundaria “Evangelina Valdéz de Moreira” del Ejido Piedras Negras el año pasado se había dañado y fue durante la administración de la ex presidenta municipal Sonia Villarreal Pérez que se reparó por un monto de 40 mil pesos, sin embargo este fin de semana tuvo fallas y dejó sin luz al plantel por lo que no pudieron arrancar las clases formales.



Así lo dio a conocer Claudia Garza, presidenta de la Sociedad de Padres y Madres de familia quien asegura que luego de que un técnico acudió a supervisar, se percataron de que la totalidad del alambrado era el antiguo y no nuevo como se hizo creer.



“Nos dimos cuenta que no nos habían puesto nada nuevo, más que nada un break para que funcionara un tiempo, y ahora tenemos que hacer la inversión, tenemos que hacer la inversión de casi 40 mil pesos, el lunes no tuvimos clases porque no tuvimos la luz, hoy tres salones están tomando clases afuera” argumentó.



“Pensábamos que ya había quedado solucionado y que nos habían puesto nuevo todo y no, solo nos pusieron los break nuevos, esto lo gestionamos ante la presidenta municipal Sonia Villarreal” dijo al sostener que ahora hacen lo propio ante la actual administración municipal que atendió la solicitud de inmediato.