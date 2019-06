Reparten propaganda antiaborto en iglesias de Hidalgo

A través de carteles y volantes que fueron entregados en el interior y atrios de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe y otras parroquias católicas tanto de Pachuca como de otros municipios, opositores a la iniciativa de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para el estado de Hidalgo impulsada por el diputado local de Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo han convocado a una “Marcha por la Vida” para el próximo 8 de junio.Tal como lo verificó La Jornada, en La Villita –como es conocida popularmente la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, principal centro de culto católico de Pachuca– los volantes fueron colocados en una mesa de madera colocada en el interior del templo religioso justo a un lado de los misales que cada domingo se regalan a la feligresía.“Hidalgo es el primer estado que quiere legalizar el aborto” dicen los volantes en los que se convoca a la feligresía a participar en la Marcha por la Vida que partirá del Parque de la Familia de Pachuca a las 9.30 horas de la mañana del sábado 8 de junio.Los volantes (unos impresos a color y otros a una tinta) fueron repartidos el domingo en el interior y atrios de templos religiosos entre ellos la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe comúnmente denominada La Villita; en la parroquia del Barrio del Arbolito (donde desde hace 50 años comenzó la escenificación de la Pasión de Cristo durante Semana Santa);así como en las iglesias de La Asunción, San Javier, San Bartolo y Piracantos.Además de los volantes, cerca de las puertas de la parroquia, también en la parte interior del recinto se colocaron dos enormes carteles en los que se convoca a la”Marcha por la Vida” en cuyo centro aparece la imagen del Reloj Monumental de Pachuca envuelta en un manto azul.En La Villita además se colocó una vitrina con la figura de un feto acompañado de frases tales como “tus células son inequívocamente (SIT:CON) humanas”.Incluso, se asegura que “la píldora de emergencia o también llamada (como) la píldora de un día después es un aborto químico el día que comienza la vida”.Los sacerdotes que el domingo celebraron la misa en diversos horarios en La Villita no hicieron ninguna alusión a la marcha. Sin embargo, activistas a favor del ILE, aseguraron que en las iglesias de las colonias pachuqueñas de Piracantos y San Bartolo, los clérigos aprovecharon sus homilías para pedir a los feligreses a participar en la marcha.Esto se suma al llamado que días antes difundieron a través de un video los obispos Juan Pedro Juárez Meléndez de la arquidiócesis de Tula; José Hirais Acosta de Huejutla y el arzobispo, Domingo Díaz Martínez, de Tulancingo dirigido a los feligreses a realizar protestas contra la iniciativa, lo cual ha sido calificado por el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo como violatorio al principio de separación iglesia y estado enmarcado en la Constitución de 1917 derivado según el legislador del precepto cristiano de “Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César”.En entrevista, el diputado Víctor Osmind Guerrero dijo que los autores del volante incurren en mentiras o “targiversaciones de la iniciativa con el fin de generar crispación social y campañas de odio” .“En el volante dice que Hidalgo es el primer estado que quiere legalizar el aborto lo cual es falso ya que en la Ciudad de México está despenalizado desde 2007 hasta las doce semanas de embarazo según la reforma del artículo 144 del Código Penal de México D.F”.Otra mentira, según Guerrero Trejo “es que según el volante la interrupción del embarazo se permitiría hasta los 6 y 9. La iniciativa que estamos proponiendo para el Código Penal de Hidalgo establece el derecho de las mujeres de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas o tres meses; luego de este periodo se considera delito”.Aclaró que en un primer borrador de la iniciativa, en el articulo 158 párrafos II y V se establecía la posibilidad de aborto hasta las 24 semanas en los casos de que el embarazo fuera producto de una actividad delictiva como la violación y cuando las mujeres fueran menores de edad o con discapacidad.“Eso aparece en el primer borrador de la iniciativa que aparece incluso en la página oficial del Congreso de Hidalgo pero ese contenido ha sido modificado gracias a las aportaciones de agrupaciones como Marea Verde y otras organizaciones feministas; lo que se incluyó es que en los casos de embarazo por violación y estupro se siga lo que establece el Código Penal Federal de atemporalidad para practicar la ILE”.“También se contempla lo que señala la Norma Oficial Mexicana de Salud 046 la cual dice que no hay necesidad de ningún tipo de denuncia por parte de la agraviada por el delito de violación y que a petición dela mujer, bajo protesta de decir la verdad se le debe practicar la ILE”.Otras modificaciones son el que las mujeres no sean sancionadas por abortos producto de conductas culposas o accidentales como son perder el producto por una caída o situaciones parecidas."Se prevén castigos contra quien sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto", siendo esta nueva penalidad propuesta por las y los diputados para proteger el derecho de las mujeres a continuar con el embarazoEl legislador comentó que ”toda esta propaganda viola la Ley de Asociaciones Religiosas y culto público, pues las discusiones y dictaminaciones para la reforma de una ley se hacen en el Congreso del Estado de Hidalgo, a donde han acudido a realizar foros con especialistas en la materia y proponer reformas. Así ha ocurrido con organizaciones ambientales, campesinas, rescatistas de fauna, empresarios, notarios, comunidades indígenas y otros sectores de la sociedad que acuden al congreso de Hidalgo para participar en los procesos legislativos”.Tras destacar que ningún obispo o jefe de culto católico han acudido al Congreso de Hidalgo para hacer aportaciones a la iniciativa, si acudió fray Julián Cruzalta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir; el doctor en derecho constitucional Emanuel Rosales quien trabajó las primeras resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto así como mujeres especialistas en medicina ginecológica y activistas quienes dieron valiosas aportaciones para perfeccionar la ley bajo el esquema de parlamento abierto.Finalmente, Guerrero Trejo –quien la semana pasada interpuso una denuncia por amenazas de muerte contra quien resulte responsable y cuyo origen es la oposición de grupos ultraconservadores contra la iniciativa- dijo que tanto el llamado de los obispos a la ciudadanía a manifestarse contra la ILE como el de la marcha son violatorios a la Constitución, que establece que el estado es laico y que hay separación dela iglesia de los asuntos políticos del país.“Esta laicidad está basada en la separación iglesia-estado que en el siglo XIX instituyó Juárez y que a su vez esta basado en el versículo Marcos 22,15-21 del Nuevo Testamento en el que Cristo dice a los sacerdotes del Sanedrín “Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.“Por otra parte , en otra parte del Nuevo Testamento Cristo evita que una mujer acusada de adultera sea apedreada al pedir a sus acusadores que quien esté libre de pecado lance la primera piedra; con esto Cristo se convierte en el gran primer reformador que además de establecer la separación Iglesia –Estado también se opone a los prejuicios contra las mujeres”.