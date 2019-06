Repartir cartilla moral en Iglesias no viola laicidad: AMLO

Ante casos de iglesias evangélicas que promueven la Cartilla Moral que reparte el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que ello sea contradictorio al Estado laico, y celebró que la fomenten.“Cuando se quiso distribuir en las escuelas la cartilla moral de Alfonso Reyes se argumentó que era una injerencia de la religión en las escuelas, pensando que la cartilla tiene un proceso religioso. Él mismo lo explica muy bien, lo aclara, ‘son valores universales en todas las partes del mundo por creyentes y no creyentes’. Se mandaron hacer miles de ejemplares y se quedaron en bodega”, sin embargo, aseguró que quienes se opusieron no se caracterizaron por actuar con moralidad.Dijo desconocer que en las iglesias se difunde la cartilla, pero agregó: “si en las iglesias se ayuda a fortalecer valores, lo celebro; si en las logias se fortalecen valores, lo celebro; si en la asociación civil de ateos se fortalecen valores, lo celebro, o en la de agnósticos. Que vivan los valores y lo espiritual, que no reine lo material”.Subrayó que su administración mantendrá buenas relaciones con las Iglesias en el marco del Estado laico y la libertad religiosa, pero todo el que quiera buscar la paz es bienvenido.