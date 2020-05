Repartirán 20 millones de pesos a artistas

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Los artistas y agentes culturales de Jalisco tendrán una bolsa de 20 millones de pesos para resarcir la falta de ingresos por la suspensión de labores a causa de la pandemia.



Esta mañana, el gobernador Enrique Alfaro, presentó el programa SumArte en Casa que repartirá apoyos de 8 mil pesos a 2 mil 500 creadores, a partir de este primero de junio, entre integrantes de la comunidad artística y cultural, artistas, gestores y productores, de los 125 municipios, por lo que podrá hacerse el registro en línea a través de sumarteencasa.jalisco.gob.mx.



Los recursos se entregarán directo a los creadores, no pasarán por las administraciones municipales, advirtió Alfaro, quien hizo alusión a una carta firmada por cerca de 50 directores de cultura de municipios del interior del estado, quienes le piden al Mandatario que no se cancelen los apoyos, por casi 28 millones de pesos, para realizar talleres y actividades de animación en casas de la cultura.



“No tenemos pensado hacer más recortes, lo que hicimos fue una reorganización del gasto, insisto, hoy veía un desplegado que decían algunos directores de cultura municipales que por qué habíamos hecho un recorte en sus presupuestos, pues la realidad lo que estamos haciendo es que ese dinero que se iba de manera directa a los municipios, hoy lo estamos integrando para poder apoyar directamente a los artistas.



Ese dinero no se va a ir para hacer actividades, se va a ir para apoyar a la comunidad artística para enfrentar la situación tan complicada que sabemos están viviendo, sé que no vamos a resolver el fondo del problema, pero va a ser una ayuda”, advirtió Alfaro.



En total, y según el dictamen aprobado de reformas al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura de Jalisco perdió 99 millones de pesos.



“Hay una serie de eventos y de proyectos que estaban presupuestados y que simplemente no se van a poder hacer, entonces tuvimos que hacer estos recortes también en un ejercicio, más que de recorte, yo diría de reprogramación del gasto, qué es lo que es posible ejercer, porque de qué nos sirve tener una bolsa de presupuesto en cultura que no vamos a poder usar porque las restricciones de la pandemia no nos lo permiten”, justificó Alfaro.



De acuerdo con la convocatoria de Sumarte en Casa, para acceder a los apoyos se debe ser mexicano, ser mayor de edad, radicar en Jalisco, así como trabajar en el ámbito cultural y artístico desde hace tres años.



En una primera etapa se hará un prerregistro a través de sumarteencasa.jalisco.gob.mx y posteriormente se realizarán entrevistas a los artistas y agentes culturales.