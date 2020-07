Repartirán mas comida el martes

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Este martes se llevará a cabo otra distribución de comida para residentes de esta frontera que realmente lo necesiten, informaron autoridades locales.



En esta ocasión se contempla entrega alrededor de 2 mil despensas, de acuerdo a lo notificado por representantes del Banco de Alimentos del sur de Texas en Laredo.



El coordinador de Emergencias en esta ciudad, Leopoldo Vielma informó que por ahora, aquellas personas que deseen recibir los alimentos, tendrán que demostrar que ya llenaron la encuesta del Censo 2020, de otro modo no podrán acudir a las instalaciones deportivas del Distrito Escolar donde se hará la repartición.



Además y por la rapidez de la notificación sobre esta nueva distribución, Vielma dijo que no habrá entrega de comida a domicilio como lo han hecho otras ocasiones, pero si alguien conoce a un vecino que no le es posible acudir al evento por las condiciones que sean, puede apoyarle solicitando su identificación y pedir la despensa en su nombre.



Recalcó que esta ayuda que proviene del gobierno federal, es todavía parte del apoyo que se otorga dentro de la emergencia por la pandemia.