Repetirá Chapa en el Congreso

Piedras Negras, Coahuila-. En una contienda histórica, caracterizada principalmente por la pandemia del Covid-19 a lo largo de un proceso cansado por diversas restricciones, la candidata por el PRI, Esperanza “Pelancha” Chapa, ganó el Distrito 2 con una ventaja de más de la mitad de los votos.



La ahora virtual diputada reelecta agradeció el trabajo de toda la estructura política de su partido y destacó la gran relevancia que tomó en estos comicios, al ganar 16 de los 16 distritos en todo el estado.



Con ello, aseguró que se podrá apoyar más a la ciudadanía con iniciativas que le beneficien, ya que al menos desde su posición, no se dejará guiar por intereses personales y continuará el trabajo de cercanía que ha venido realizando tanto en el Congreso como en los recorridos por su distrito.



No obstante, Chapa reconoció que dicha contienda fue triste y lamentable por parte de sus adversarios, quienes en su mayoría realizaron una guerra sucia contra su persona.



“Es muy triste que se metan contigo de manera personal y también que, por ser mujer, los hombres te ataquen; sin embargo, yo ya los perdoné y además me ayudaron porque nos dieron más atención con ese tipo de comentarios”, señaló.







Tendrá Piedras Negras dos diputados locales



En esta ocasión el Distrito 2 tendrá un diputado de mayoría en la persona de la profesora Esperanza Chapa y además un legislador por la fórmula de representación proporcional o plurinominal, ya que en la segunda posición de la lista de Morena se encuentra Francisco Javier Cortés, de Piedras Negras.



Actualmente, Cortés se desempeña como administrador del hospital y clínica del ISSSTE en Piedras Negras y es consejero nacional y militante de Morena con derechos a salvo y vigentes, lo que lo hizo elegible para participar en la tómbola política de su partido, en donde resultó en el segundo lugar.







Alta votación e incidentes menores en casillas



En general, las votaciones de este domingo se desarrollaron en calma, con incidentes menores, como en la casilla 633, donde simpatizantes del candidato independiente pretendían que se abrieran las urnas por reclamos en el conteo de votos.



Fue necesario que llegara un fiscal de la Fepade y que elementos de Seguridad Pública del estado resguardaran las casillas ubicadas en la Secundaria 38, en la colonia Deportivo, hasta que fueron sacados los paquetes electorales rumbo al Comité Distrital del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en la Zona Centro, para que fueran contabilizados los resultados de tres casillas y tres contiguas.