Reporta China primera muerte por brote de neumonía

"Se detectaron 41 casos de infección con diagnóstico preliminar que apunta a una nueva cepa de coronavirus; dos personas ya fueron dadas de alta, siete están graves, una persona falleció y los demás pacientes están estables", informaron las autoridades sanitarias en un comunicado.

Las autoridades chinas de salud confirmaron este sábado la causante de una neumonía en la ciudad Wuhan, capital de la provincia de Hubei, mientras otras siete personas están graves. La primera muerte fue de un paciente con diagnóstico de neumonía, según un comunicado oficial de la Comisión de Salud Municipal de Wuhan, que agregó que el paciente falleció el jueves después de un fallo respiratorio, informó Global Times. Las autoridades aseguraron que no se han detectado nuevos casos desde el 3 de enero y que no hay señales de contagio de persona a persona. Especialistas chinos identificaron recientemente un nuevo tipo de coronavirus como la causa de la neumonía.