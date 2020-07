Reporta el saltillense ‘shago’ Chávez con los Marlines

Escuchar Nota

Adaptarse a la nueva normalidad por cumplir un sueño, así se presentó el panorama para, quienpese a los 66 casos positivos al Covid-19 que se arrojaron en los diversos equipos de las Grandes Ligas., a la espera del llamado de Don Mattingly, mánager de Miami, para tomar la receptoría y así convertirse en el primer saltillense en debutar en las Ligas Mayores, un reto que inicia a partir del 24 de julio en el arranque de una atípica temporada.“Al principio me habían dicho que no había estado en la lista de los 60,, pasó una semana y el sábado pasado recibí una llamada y me preguntaron cuándo podía reportarme, sí por mi hubiera sido volaba el mismo día”, relató al recibir la convocatoria para ser parte del Summer Camp de los Marlines.al nuevo coronavirus. Inclusive, jugadores como David Price, optaron por decir “no” a su participación en la temporada 2020 por precaución, para Santiago Chávez no había opción, dijo “sí” al ver cercana la gran oportunidad de debutar en el Big Show.“Sinceramente a mi lo único que me pasó por la cabeza es que había chance de jugar Grandes Ligas ya entrenar, fue lo único que tomé, ya estaba tomando antes las medidas de seguridad y entrenando para estar listos, suena un poco egoísta pero son cosas que se presentan una vez en la vida”, declaró.desde la salida del hotel con cubrebocas, el enviar un reporte diario sobre su estado de salud, la sana distancia en los vestidores, jaula de bateo, entre otras áreas que permiten al pelotero sentirse seguro.“Es un poco diferente desde que sales del hotel, llegas al estadio y te toman la temperatura, tienes que llenar una hoja de registro de cómo te sientes. En los vestidores tengo mi locker y hay dos vacíos a la derecha y la izquierda, cuando estoy en la jaula de bateoLa vida da muchas vueltas, y tras la cancelación de las Ligas Menores, más la ola de despidos, llenaron de angustia al saltillense, hoy está en la antesala de las Ligas Mayores, un escenario que hoy lo deja en una nueva tranquilidad.“Yo veía que estaban despidiendo a mucha gente y sí me entró un poquito de angustia,y después de la llamada estoy muy feliz y emocionado”, mencionó el pelotero saltillense.Son 21 mexicanos los que reportaron a los campos de entrenamiento dedejando en claro que pese a ser este su segundo año con los Marlines de Miami, es tomado en cuenta por su facultades detrás del plato, y ahora solo queda esperar a que llegue el momento de dar el salto al mejor beisbol del mundo.