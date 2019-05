Reporta Fiscalía avances en caso de maestra violentada

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) informó que se tienen avances importantes en la investigación del caso de una docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) víctima de una violación tumultuaria el pasado 3 de mayo, y no ha reportado a ningún señalado como detenido.De acuerdo con la vocera de la instancia investigadora, Silvia Nájera, todavía se está recabando información del caso para acreditar ante un juez la responsabilidad penal, “pero tenemos avances importantes”, adelantó.La indagatoria no ha arrojado personas detenidas, aunque los señalados ya descargaron información en relación al caso, de acuerdo con fuentes al interior de la instancia investigadora.El hecho ocurrió el 3 de mayo pasado durante una reunión de docentes y luego de que todos los involucrados y otras personas estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas.Al presentar la denuncia penal, la víctima señaló ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género que el pasado 3 de mayo una amiga de nombre Monserrat y un amigo de esta última, la invitaron a una reunión.Ya en el lugar, la víctima refiere que estuvo tomando bebidas embriagantes con cuatro maestros del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ y puntualizó que hubo un momento en que se sintió ebria y percibió que estaba siendo agredida sexualmente.La víctima declaró que debido al estado de intoxicación ella no pudo defenderse. También explicó que fue agredida por cuatro hombres, uno a la vez.Luego pudo salir de los departamentos al día siguiente por la mañana después de que uno de los agresores le pidió un auto del servicio Uber para que la trasladara a su casa.Los hechos se clasificaron por el Ministerio Público como violación con penalidad agravada, debido al número de agresores.