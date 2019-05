Reporta Macías con el Tri Sub 20

Luego de sufrir un retraso en los vuelos, al perder una conexión en Suiza, José Juan Macías llegó este martes por la noche a Gdansk Polonia para unirse a la Selección Mexicana Sub 20.Ante tal contingencia, el delantero del León sólo podrá tener un entrenamiento con sus compañeros este miércoles, antes de debutar en el Mundial de la categoría el jueves, ante la Selección de Italia.Macías viajó desde el lunes por la tarde a tierra mundialista, pero la conexión en Amsterdam le hizo perder varias horas, por lo que ya no pudo trabajar en la sesión vespertina del Tri de Diego Ramírez.El mejor goleador mexicano de la Liga se unió a sus compañeros en la concentración, pasó a descansar al hotel y estará en el entrenamiento a puerta cerrada de mañana, en el que el técnico lo contemplaría de titular.El que está en duda es Diego Lainez, quien según reportes de prensa europeos, salió con un vendaje en la rodilla tras el entrenamiento de este día.Por la noche, los mexicanos reconocerán la cancha del Estadio Gosir en la ciudad de Gdynia, en donde se presentarán la noche del jueves ante los azurri.Luego de esa primera fecha, el Tri Sub 20 volverá a la acción el domingo ante Japón, en el mismo escenario, para luego a Ecuador el miércoles 29 y ahí cerrar la primera ronda.Macías tiene la ilusión de mostrarse con la camiseta mexicana ante los buscadores de equipos europeos que estarán al tanto de lo que suceda en el torneo.El ex canterano de las Chivas tiene seis meses más de contrato con La Fiera, equipo en el que su pase está opcionado por 15 millones de dólares por parte del Guadalajara.