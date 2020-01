Reportan 17 nuevos casos de neumonía en China; tres son catalogados como graves

Escuchar Nota

Ciudad de México.- China reportó el domingo 17 nuevos casos del misterioso virus similar al SARS, incluidos tres en estado grave, lo que aumenta los temores antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar de China, cuando cientos de millones de personas viajan en el país.



El virus, una nueva cepa de coronavirus, ha causado alarma debido a su similitud con el que provoca el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong en 2002-2003.



De los 17 nuevos casos en la ciudad de Wuhan -que se considera el epicentro del brote- tres fueron catalogados como "graves".



Así, el virus ya ha infectado a 62 personas en Wuhan, informaron autoridades locales, con ocho pacientes en estado grave, 19 curados y dados de alta del hospital, y el resto mantenidos en aislamiento recibiendo tratamiento.



Dos personas han muerto hasta ahora por el virus, incluido un hombre de 69 años que falleció el miércoles.



Las autoridades dijeron que habían comenzado exámenes "optimizados" de los casos de neumonía en toda la ciudad para identificar a los infectados con el virus, y que empezarían el "trabajo de detección de casos sospechosos en la ciudad".



Un artículo publicado el viernes por científicos del Centro para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College de Londres advirtió que el número de casos en la ciudad probablemente sea más cercano a mil 700 que los 62 identificados oficialmente.



Las autoridades dijeron el domingo que algunos de los nuevos casos "no tenían antecedentes de contacto" con el mercado de mariscos que se cree que fue el centro del brote.



Hasta el momento no se ha confirmado ninguna transmisión de persona a persona, pero la comisión de salud de Wuhan ha dicho previamente que la posibilidad "no puede ser excluida".



También se han informado tres casos en el extranjero: dos en Tailandia y uno en Japón.



Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes que sirve como un importante centro de transporte, incluso durante las vacaciones anuales del Año Nuevo Lunar, cuando cientos de millones de chinos viajan por todo el país para visitar a sus familias.



Con información de AFP.