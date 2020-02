Reportan 8 personas graves por coronavirus en crucero anclado en Japón

Escuchar Nota

Tokio.- El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón informó que ocho personas a bordo del crucero Diamond Princess, que dieron positivo en las pruebas para detectar el nuevo coronavirus, se encuentran en estado grave.



El ministerio señaló que otras dos personas también están graves, pero no se ha confirmado que estén infectadas con el COVID-19, que se originó en la ciudad china de Wuhan, reportó la cadena NHK.



Detalló que hasta el jueves se habían examinado las muestras de 713 personas a bordo del crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, de las cuales 218 dieron positivo.



Un 80 por ciento de los infectados con el virus tiene 60 años o más. Las personas que han dado positivo han sido remitidas a instituciones médicas.



El ministerio de Salud instó a las casi 3.400 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, a permanecer a bordo del crucero hasta el miércoles de la próxima semana.



Las autoridades sanitarias permitirán a las personas de 80 años o más que padezcan enfermedades crónicas, entre otros motivos, desembarcar a partir de este viernes si lo desean y si no están infectadas con el virus. Tras abandonar el barco serán trasladadas a instalaciones designadas por el Gobierno.



La víspera, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte en Japón a causa del COVID-19. Una mujer japonesa de unos 80 años, infectada con el coronavirus que causa neumonía, murió en la prefectura de Kanagawa, ubicada a las afueras de Tokio.



En tanto, un hombre de unos 70 años, que dio positivo por COVID-19, está grave en un hospital en la prefectura de Wakayama, donde también se reportó el primer caso de un médico en Japón infectado con el virus, reportó The Japan Times.