Reportan a estudiante desaparecida

Mientras que familiares de Yaneth Escobar reportan que la chica fue víctima de una privación ilegal de la libertad en las calles del Centro de la ciudad, las autoridades ministeriales señalan que se trata de una ausencia voluntaria.A través de las redes sociales fue reportada la desaparición de la chica, quien según sus familiares fue privada de su libertad por personas que viajaban en una camioneta, cuando la joven caminaba en las calles del centro.Según la publicación en las redes sociales, Yaneth caminaba por una calle del Centro de Saltillo y fue interceptada por unos hombres que viajaban en una camioneta Eco Sport gris con las placas cubiertas.Los hechos sucedieron alrededor de las 11:30 de la noche del sábado. La joven vestía blusa rosa, pantalones cortos café y llevaba consigo una mochila azul. A pesar que en la publicación hay un número telefónico este no funciona.Por su parte personal de la sub fiscalía de personas desaparecidas informó que ya se tiene el reporte sobre la desaparición de Yaneth Escobar, por lo que se implementó el protocolo de búsqueda inmediata en hospitales, cárceles, terminales de autobuses y hoteles de la ciudad, sin embargo no han tenido resultados positivos sobre su ubicación. .De acuerdo a las primeras indagatorias, la principal línea de investigación apunta a que se trata de una ausencia voluntaria, descartando los rumores de que la chica fue privada de su libertad al transitar por una calle del centro de la ciudad.