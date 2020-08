Reportan a fábrica en Saltillo por casos de Covid

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Al menos tres trabajadores de la empresa Unicar Plastics han dado positivo al Covid-19, según reportaron fuentes internas, quienes temen un brote mayor ante la negativa de suspender labores en la fábrica ubicada al oriente de Saltillo.



Fue a mediados de julio que se dio el primer contagio en un jefe de área, por lo cual de forma personal comenzaron a realizarse la prueba correspondiente, resultando hasta el momento al menos tres infectados en total, todos ellos en jefaturas de diferentes áreas.



“Esa persona que salió positiva se presentó a trabajar hasta un día antes de que le dieran su resultado. Nosotros estamos muy preocupados porque aquí no quieren parar la producción. A uno de los compañeros que pidió que le hicieran la prueba en el trabajo, solamente le picaron el dedo para sacarle sangre y le dijeron que era negativo”, señaló de manera anónima un trabajador.



Al respecto, personal de la Secretaría de Salud encargado de realizar pruebas Covid aseguró que dichas pruebas de sangre son conocidas como “serológicas”, denominadas comúnmente como pruebas rápidas, distinguidas por ser poco confiables y con un gran margen de error.



En dicha empresa laboran más de 40 personas entre personal administrativo y operarios, sin embargo, no todos tuvieron acceso a la prueba ni mucho menos se respetó el protocolo de aislamiento para las personas sospechosas que tuvieron contacto con los infectados.



Al respecto, la empresa dedicada a la inyección de plásticos no ha emitido algún comunicado sobre estos contagios, por lo que los trabajadores esperan que las autoridades sanitarias intervengan para evitar más casos de Covid-19.